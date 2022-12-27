2012 yılından bu yana emekli maaşının dolar bazında seyri

Yeni yıla sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı alacağı zamma çevrildi.

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.