2012 yılından bu yana emekli maaşının dolar bazında seyri
Yeni yıla sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı alacağı zamma çevrildi.
TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.
Asgari ücrete gelen yüzde 54'lük artışın ardından asgari ücretle çalışanlarla emekliler arasındaki ücret makası da gündeme geldi.
İşte son 10 yılda en düşük emekli maaşının dolar bazındaki seyri...
2012
466 dolar
2013
467 dolar
2014
436 dolar
2015
379 dolar
2016
370 dolar
2017
343 dolar
2018
313 dolar
2019
297 dolar
2020
283 dolar
2021
262 dolar
2022 (İlk 6 ay )
169 dolar
2022 (İkinci 6 ay )
191 dolar
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