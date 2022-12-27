2012 yılından bu yana emekli maaşının dolar bazında seyri

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 07:00
<p>Yeni yıla sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı alacağı zamma çevrildi.</p> <p>TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.</p>

Yeni yıla sayılı günler kala emeklinin gözü kulağı alacağı zamma çevrildi.

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.

<p>Asgari ücrete gelen yüzde 54'lük artışın ardından asgari ücretle çalışanlarla emekliler arasındaki ücret makası da gündeme geldi.</p> <p><em> İşte son 10 yılda en düşük emekli maaşının dolar bazındaki seyri...</em></p>

Asgari ücrete gelen yüzde 54'lük artışın ardından asgari ücretle çalışanlarla emekliler arasındaki ücret makası da gündeme geldi.

İşte son 10 yılda en düşük emekli maaşının dolar bazındaki seyri...

<p><strong>2012</strong></p> <p>466 dolar</p> <p><strong>2013</strong></p> <p>467 dolar</p>

2012

466 dolar

2013

467 dolar

<p><strong>2014</strong></p> <p>436 dolar </p> <p><strong>2015</strong></p> <p>379 dolar</p>

2014

436 dolar 

2015

379 dolar

<p><strong>2016</strong></p> <p>370 dolar</p> <p><strong>2017</strong></p> <p>343 dolar</p>

2016

370 dolar

2017

343 dolar

<p><strong>2018</strong></p> <p>313 dolar</p> <p><strong>2019</strong></p> <p>297 dolar</p>

2018

313 dolar

2019

297 dolar

<p><strong>2020</strong></p> <p>283 dolar</p> <p><strong>2021</strong></p> <p>262 dolar</p>

2020

283 dolar

2021

262 dolar

<p><strong>2022 (İlk 6 ay )</strong></p> <p>169 dolar</p> <p><strong>2022 (İkinci 6 ay )</strong></p> <p>191 dolar</p>

2022 (İlk 6 ay )

169 dolar

2022 (İkinci 6 ay )

191 dolar

Emekli emekli maaşı dolar

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