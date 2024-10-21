Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki son artışların ardından, önemli bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu indirim benzin ve motorin fiyatlarında kayda değer bir düşüş sağlayacak.