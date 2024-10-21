Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2024 Pazartesi, 13:13
Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki son artışların ardından, önemli bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu indirim benzin ve motorin fiyatlarında kayda değer bir düşüş sağlayacak.

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

İNDİRİM NE ZAMAN VE NE KADAR OLACAK?

22 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimle, benzin fiyatlarında litre başına 1.87 TL, motorin fiyatlarında ise litre başına 1.65 TL düşüş öngörülüyor. Bu durum, vatandaşların bütçeleri üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

NEDEN İNDİRİM GELİYOR?

Son dönemde meydana gelen küresel gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarını etkilemiş durumda. Özellikle Ortadoğu'daki gerginliklerin azalması petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı ve bu durum yakıt fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.69 TL 

Motorin: 43.54 TL

LPG: 25.13 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.57 TL

Motorin: 43.47 TL

LPG: 24.59 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Ankara

Benzin: 45.09 TL

Motorin: 44.07 TL

LPG: 25.14 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

İzmir

Benzin: 44.54 TL

Motorin: 44.57 TL

LPG: 25.04 TL

Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatları bireylerin bütçeleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmanın yanı sıra ülke ekonomisi için de önemli bir gösterge teşkil ediyor. Yakıt fiyatlarındaki artış birçok ürüne zam olarak yansıyor.

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