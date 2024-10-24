Kredi kartı kullanımında yüzde 104 artış! Gıda ve akaryakıt harcamaları tavan yaptı!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:56

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:56

Kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı 2024’ün Ocak-Eylül döneminde 9.4 trilyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde harcamaların 1.5 trilyon lirası market ve alışveriş merkezlerinde yapıldı. Artan gıda ve akaryakıt fiyatları, vatandaşların kredi kartıyla harcamalarını artırdı.

EN ÇOK HARCAMA AVM'LERDE YAPILDI

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, gıda ve akaryakıt harcamaları, toplam kredi kartı harcamalarının üçte birini oluşturdu. Market ve AVM’deki harcamalar geçen yıla göre yüzde 103 artışla 1.57 trilyon TL’ye, akaryakıt alımları ise yüzde 102.7 artışla 614.9 milyar TL’ye çıktı. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan kamu ve vergi ödemeleri 439.9 milyar TL olarak kaydedildi.