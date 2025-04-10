Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD'DEN ÇİN'E MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkaracağını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının daha da alevlenlenmesine neden oldu. Buna karşın Trump, diğer bazı ülkelere uygulanan yeni tarifeleri geçici olarak askıya aldı.