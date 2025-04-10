Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…
10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne büyük bir yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Nisan 2025 Perşembe...
ABD’nin Çin’e yönelik gümrük tarifelerini artırması yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Spot altın perşembe sabahı itibarıyla yüzde 1,3 değer kazandı.
ABD'DEN ÇİN'E MİSİLLEME
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkaracağını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının daha da alevlenlenmesine neden oldu. Buna karşın Trump, diğer bazı ülkelere uygulanan yeni tarifeleri geçici olarak askıya aldı.
ONS ALTIN REKORA KOŞUYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından ons altın yeni güne yüzde 1,3'ü aşan kazançlarla başladı. Ons altının fiyatı 3 bin 131 dolara kadar ulaşırken, rekor olan 3 bin 167 dolara ise hızla yaklaşıyor.
YÜZDE 18’DEN FAZLA DEĞER KAZANDI
Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 18’den fazla yükseldi. Bu artışta ticaret savaşlarının yanı sıra Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik riskler, merkez bankalarının yoğun altın alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talep etkili oldu.
PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYON VERİLERİNDE
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanaklarına göre ekonominin hem yüksek enflasyon hem de düşük büyüme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Faizsiz getiri sağlayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini yitirebilir. Bu nedenle piyasalar, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve cuma günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklandı.
DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE?
Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 31,08 dolara yükseldi. Platin yüzde 0,5 düşüşle 932,81 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 değer kaybederek 922,72 dolara geriledi.
Gram altın: 3 bin 815 TL
Çeyrek altın: 6 bin 436 TL
Cumhuriyet altını: 25 bin 614 TL
Ons altın: 3 bin 127 dolar
Yarım altın: 12 bin 867 TL
Tam altın: 25 bin 134 TL
Gremse altın: 63 bin 28 TL
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