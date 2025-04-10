Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi
10 Nisan 2025 Perşembe, 09:35
Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne büyük bir yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 10 Nisan 2025 Perşembe...

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD’nin Çin’e yönelik gümrük tarifelerini artırması yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Spot altın perşembe sabahı itibarıyla yüzde 1,3 değer kazandı.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD'DEN ÇİN'E MİSİLLEME

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkaracağını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının daha da alevlenlenmesine neden oldu. Buna karşın Trump, diğer bazı ülkelere uygulanan yeni tarifeleri geçici olarak askıya aldı.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

ONS ALTIN REKORA KOŞUYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından ons altın yeni güne yüzde 1,3'ü aşan kazançlarla başladı. Ons altının fiyatı 3 bin 131 dolara kadar ulaşırken, rekor olan 3 bin 167 dolara ise hızla yaklaşıyor.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

YÜZDE 18’DEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 18’den fazla yükseldi. Bu artışta ticaret savaşlarının yanı sıra Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik riskler, merkez bankalarının yoğun altın alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talep etkili oldu.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanaklarına göre ekonominin hem yüksek enflasyon hem de düşük büyüme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. 

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Faizsiz getiri sağlayan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini yitirebilir. Bu nedenle piyasalar, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve cuma günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklandı.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE?

Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 31,08 dolara yükseldi. Platin yüzde 0,5 düşüşle 932,81 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 değer kaybederek 922,72 dolara geriledi.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 815 TL

Çeyrek altın: 6 bin 436 TL

Cumhuriyet altını: 25 bin 614 TL

Ons altın: 3 bin 127 dolar

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 867 TL

Tam altın: 25 bin 134 TL

Gremse altın: 63 bin 28 TL

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