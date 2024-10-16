Eylül 2024 konut fiyat endeksi açıklandı: Nominal artış, reel düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül 2024 Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. KFE, bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 27,4 artarken, reel olarak yüzde 14,7 oranında geriledi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarında artış devam etti.

Eylül 2024 konut fiyat endeksi açıklandı: Nominal artış, reel düşüş!
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:29

Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artarak 148,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında artış gösterdi.


Etiketler: #Konut Fiyat Endeksi #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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