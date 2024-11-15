Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?
cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2024 Cuma, 15:32
Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

Asgari ücret zammı için aralık ayında yapılacak görüşmeler yaklaşırken milyonlarca çalışan zam oranlarını merakla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında bir araya gelerek zam pazarlığını başlatacak. Komisyonda işçi temsilcisi olarak Türk-İş, işveren temsilcisi olarak TİSK ve hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yer alacak.

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

Muhalefetin yeni asgari ücret için önerdiği rakamların 28 bin-35 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor. Ayrıca pazarlık masasına dört farklı rakamın gelmesi bekleniyor. Bu süreçte hem işçi sendikalarının talepleri hem de siyasi partilerin önerileri dikkat çekiyor.

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

MUHALEFET PARTİLERİNİN ÖNERİLERİ

Asgari ücret zammı için Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin önerileri şöyle sıralandı:

CHP: 30 bin TL

İYİ Parti: 28 bin TL

Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti: 35 bin TL

Gelecek Partisi: 33 bin 337 TL

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

ÇALIŞMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Ekim ayında yapılan araştırmalara göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 432 TL, yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 26 bin 527 TL olduğu tespit edildi. Mevcut net asgari ücret bu rakamların altında bulunuyor.

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Son dönemde ortaya çıkan zam oranlarına göre, asgari ücretin ulaşabileceği seviyeler şöyle:

Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 21 bin 250 TL

Yüzde 41,5 zam yapılırsa asgari ücret: 24 bin 57 TL

Yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret: 24 bin 483 TL

Yüzde 17,5'lik enflasyon hedefi baz alınırsa asgari ücret: 19 bin 975 TL

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

Bu senaryolardan bazıları açlık sınırının altında kalırken, OVP’de belirlenen yüzde 41,5’lik zam oranı dikkate alındığında, asgari ücretin 24 bin TL’nin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

TÜRK-İŞ'İN ARAŞTIRMASI GÜNDEMDE

Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde, Türk-İş’in her ay açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması da gündeme alınacak. Bu araştırmaya göre, açlık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesi için taraflar arasında uzlaşma sağlanması gerekiyor.

Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

EKONOMİK KOŞULLAR VE BEKLENTİLER

Uzmanlar, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin hane halkı bütçesi üzerindeki etkisinin daha da önem kazandığını belirtiyor. Özellikle iç talebin daraldığı bir dönemde yapılacak zam, ekonomik dengeler açısından kritik bir role sahip olacak.

Komisyon görüşmelerinde tarafların ortak bir noktada buluşup buluşamayacağı milyonlarca çalışanın refah seviyesini doğrudan etkileyecek.

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