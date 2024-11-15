Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?
Asgari ücret zammı için aralık ayında yapılacak görüşmeler yaklaşırken milyonlarca çalışan zam oranlarını merakla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında bir araya gelerek zam pazarlığını başlatacak. Komisyonda işçi temsilcisi olarak Türk-İş, işveren temsilcisi olarak TİSK ve hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yer alacak.
Muhalefetin yeni asgari ücret için önerdiği rakamların 28 bin-35 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor. Ayrıca pazarlık masasına dört farklı rakamın gelmesi bekleniyor. Bu süreçte hem işçi sendikalarının talepleri hem de siyasi partilerin önerileri dikkat çekiyor.
MUHALEFET PARTİLERİNİN ÖNERİLERİ
Asgari ücret zammı için Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin önerileri şöyle sıralandı:
CHP: 30 bin TL
İYİ Parti: 28 bin TL
Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti: 35 bin TL
Gelecek Partisi: 33 bin 337 TL
ÇALIŞMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
Ekim ayında yapılan araştırmalara göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 432 TL, yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 26 bin 527 TL olduğu tespit edildi. Mevcut net asgari ücret bu rakamların altında bulunuyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ
Son dönemde ortaya çıkan zam oranlarına göre, asgari ücretin ulaşabileceği seviyeler şöyle:
Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 21 bin 250 TL
Yüzde 41,5 zam yapılırsa asgari ücret: 24 bin 57 TL
Yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret: 24 bin 483 TL
Yüzde 17,5'lik enflasyon hedefi baz alınırsa asgari ücret: 19 bin 975 TL
Bu senaryolardan bazıları açlık sınırının altında kalırken, OVP’de belirlenen yüzde 41,5’lik zam oranı dikkate alındığında, asgari ücretin 24 bin TL’nin üzerinde olacağı öngörülüyor.
TÜRK-İŞ'İN ARAŞTIRMASI GÜNDEMDE
Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde, Türk-İş’in her ay açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması da gündeme alınacak. Bu araştırmaya göre, açlık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesi için taraflar arasında uzlaşma sağlanması gerekiyor.
EKONOMİK KOŞULLAR VE BEKLENTİLER
Uzmanlar, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin hane halkı bütçesi üzerindeki etkisinin daha da önem kazandığını belirtiyor. Özellikle iç talebin daraldığı bir dönemde yapılacak zam, ekonomik dengeler açısından kritik bir role sahip olacak.
Komisyon görüşmelerinde tarafların ortak bir noktada buluşup buluşamayacağı milyonlarca çalışanın refah seviyesini doğrudan etkileyecek.
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