Geri sayım sürüyor: Asgari ücrete zam senaryoları neler? Masadaki 4 farklı rakam ne?

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Ekim ayında yapılan araştırmalara göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 432 TL, yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 26 bin 527 TL olduğu tespit edildi. Mevcut net asgari ücret bu rakamların altında bulunuyor.