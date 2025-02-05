TCMB altın alımında rekor kırdı: Küresel talepte dev artış!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:57

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:57

Dünya Altın Konseyi, 2024 yılı verilerinin yer aldığı raporunu açıkladı.

Buna göre, küresel altın talebi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1'lik artışla 4 bin 974,5 tona ulaşarak rekor kırdı.

2024'te altın mücevher talebi yüzde 9 düşüşle 2 bin 3,5 tona gerilerken, külçe altın talebi yüzde 10'luk yükselişle 860 ton oldu.

Resmi sikke altın talebi ise yüzde 31'lik sert düşüşle 201 tona geriledi.

Merkez bankalarının altın talebi ise geçen yıla yüzde 1'lik düşüşle 1044,6 ton olarak kayıtlara geçti. Merkez bankalarının altın talebi yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 54'lük sert artışla 332,9 tona yükseldi.

Geçen sene yıl ortalamasında ons altın fiyatı yüzde 23'lük artışla 2 bin 386,2 dolara yükselmişti.

TCMB DÜNYA İKİNCİSİ

Son yıllarda altın alımına hız veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024'ün Ocak-Kasım döneminde nette 74,8 ton altın alımı yaparak dünya ikincisi oldu.

TCMB'nin son 8 yıldaki toplam altın alımı 498,9 tona ulaştı. TCMB 615 tonluk kendine ait (Hazine altınları dahil) altın rezerviyle dünyada 11. sırada yer aldı.

Polonya Merkez Bankası geçen yıl 90 tonluk altın alımı yaparak bu alanda ilk sırada yer alırken Hindistan Merkez Bankası 73 ton alımla üçüncü oldu.

2010-2021 döneminde yıllık ortalama 473 ton olan merkez bankalarının altın alımı, son üç yılda da 1000 tonu aşarak tarihi zirveleri gördü.

ABD'nin birçok ülkeye uyguladığı yaptırımlar da merkez bankalarının altın alımları yoluyla rezervlerini çeşitlendirme yoluna gitmelerinde etkili oluyor.

TÜRKİYE'DE ALTIN TALEBİ AZALDI

2023 yılında düşük faizlerin de etkisiyle 192,3 tonla rekor kıran altın talebi, 2024 yılında yüzde 20'lik düşüşle 153,1 tona geriledi.

2024'te külçe ve sikke olarak altın talebi yüzde 25 düşüşle 112,2 tona gerilerken, mücevher talebi yüzde 3 düşüşle 40,9 ton oldu.

Öte yandan, mücevher talebi yılın son çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 10 artışla 12 tona ulaştı ve 8 yılın zirvesini gördü.