Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
TCMB’nin faiz indirimlerine rağmen, yüksek faiz oranları devam ediyor. Buna göre, yüzde 47-48 faiz oranları veren bankalar hala mevcut. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen, yüksek faiz oranları devam ediyor.
Gözler mevduat faizlerine çevrilmişken, bankalar da bu faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor.
Mevduat faiz oranlarında hareketlilik yaşanıyor. Bankalar, yeni müşterilerine yüzde 47-48 gibi yüksek faiz oranları sunmaya devam ediyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?
500 bin TL'nin 32 gün vadeli mevduat kazançları, güncel olarak şöyle şekilleniyor:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: yüzde 44
Net Kazanç: 16.394,52 TL
Vade Sonu Tutar: 516.394,52 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 36
Net Kazanç: 13.413,7 TL
Vade Sonu Tutar: 513.413,7 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: yüzde 47,5
Net Kazanç: 17.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 517.698,63 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 16.767,12 TL
Vade Sonu Tutar: 516.767,12 TL
ENPARA
Faiz Oranı: yüzde 38
Net Kazanç: 14.158,9 TL
Vade Sonu Tutar: 514.158,9 TL
TEB
Faiz Oranı: yüzde 47
Net Kazanç: 17.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 517.512,33 TL
ODEA
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 17.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 517.884,93 TL
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