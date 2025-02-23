Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

TCMB’nin faiz indirimlerine rağmen, yüksek faiz oranları devam ediyor. Buna göre, yüzde 47-48 faiz oranları veren bankalar hala mevcut. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Haber Merkezi
23 Şubat 2025 Pazar, 20:50
Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen, yüksek faiz oranları devam ediyor. 

Gözler mevduat faizlerine çevrilmişken, bankalar da bu faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. 

Mevduat faiz oranlarında hareketlilik yaşanıyor. Bankalar, yeni müşterilerine yüzde 47-48 gibi yüksek faiz oranları sunmaya devam ediyor. 

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

500 bin TL'nin 32 gün vadeli mevduat kazançları, güncel olarak şöyle şekilleniyor:

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

GARANTİ BBVA 

Faiz Oranı: yüzde 44 

Net Kazanç: 16.394,52 TL 

Vade Sonu Tutar: 516.394,52 TL 

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 36 

Net Kazanç: 13.413,7 TL 

Vade Sonu Tutar: 513.413,7 TL 

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

ON PLUS 

Faiz Oranı: yüzde 47,5 

Net Kazanç: 17.698,63 TL 

Vade Sonu Tutar: 517.698,63 TL 

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

DENİZBANK 

Faiz Oranı: yüzde 45 

Net Kazanç: 16.767,12 TL 

Vade Sonu Tutar: 516.767,12 TL 

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

ENPARA

Faiz Oranı: yüzde 38 

Net Kazanç: 14.158,9 TL 

Vade Sonu Tutar: 514.158,9 TL 

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

TEB 

Faiz Oranı: yüzde 47 

Net Kazanç: 17.512,33 TL 

Vade Sonu Tutar: 517.512,33 TL 

Aylık 18 bin liraya yakın kazanç: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

ODEA 

Faiz Oranı: yüzde 48 

Net Kazanç: 17.884,93 TL 

Vade Sonu Tutar: 517.884,93 TL 

TCMB Mevduat faizi banka

En Çok Okunan Haberler