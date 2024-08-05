Bakan Bolat'ın açıklamaları tartışma yarattı! Instagram yasağının günlük maliyeti ne kadar?
Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri tartışma konusu oldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram'dan doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışların e-ticaret olarak sayılmadığını belirtti.
Bakan Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine, doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili kanun kapsamında yer almıyor" dedi.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ise Ömer Bolat'ın açıklamalarını eleştirdi.
Gökce, "Instagram'da verilen bağlantı üzerinden üçüncü site veya whatsapp'tan satış yapılması e-ticaret anlamına gelmez" demek, mesela "Instagram'dan verilen bağlantı üzerinden internet sitemize gelinmesi, erişim anlamına gelmez" demek gibi absürd. Bu zincirde asli unsur bağlantı üzerinden sağlanan trafik ve satış. Eğer Instagram bağlantısı sayesinde bu trafik veya satış gerçekleşiyorsa bu e-ticarete dahildir" ifadelerini kullandı.
Instagram yasağının günlük maliyetini de hesaplayan İPA Başkanı Gökce, "Instagram yasağı yüzünden sadece 3 günde, Roketsan'ın 1 yılda yaptığı ihracattan fazla para kaybettik!" dedi.
İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
" Instagram yasağı yüzünden sadece 3 günde, Roketsan'ın 1 yılda yaptığı ihracattan fazla para kaybettik!
‼️ Açıklama ne yazık ki yerinde değil. Meta’nın resmi açıklamasında yer alan “İşletmeler müşterilerine ulaşamıyor” İfadesi de Sn. Bakan’ın açıklamasını doğrulamıyor.
1⃣ İşletmeler Instagram üzerinden müşterilerine ulaşarak satış ve satış sonrası hizmetlerini sunuyorlar. Instagram'ın kapalı kaldığı her gün işletmeler hem satış hem de satış sonrası hizmetleri sunmak için sorun yaşıyor.
2⃣ Instagram üzerinden verilen bağlantılar ile diğer satış kanallarında satış gerçekleşiyor. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon Instagram kullanıcısı var. Bu açıdan internette Türkiye'nin en büyük pazarı ınstagram. E-ticaret siteleri de bu yüzden instagram pazarlamasına büyük bütçeler ayırıyor.
3⃣ E-ticaret yatırımı yapan birçok KOBİ e-ticaret sitelerine komisyon vermek yerine Instagram reklamları üzerinden pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütüyor. Yasak sermaye birikimi yetersiz KOBİ'leri derinden ve ağır şekilde etkiliyor.
4⃣ "Instagram'da verilen bağlantı üzerinden üçüncü site veya whatsapp'tan satış yapılması e-ticaret anlamına gelmez" demek, mesela "Instagram'dan verilen bağlantı üzerinden internet sitemize gelinmesi, erişim anlamına gelmez" demek gibi absürd. Bu zincirde asli unsur bağlantı üzerinden sağlanan trafik ve satış. Eğer Instagram bağlantısı sayesinde bu trafik veya satış gerçekleşiyorsa bu e-ticarete dahildir.
5⃣ Instagram'ın kapalı kaldığı her gün düşen e-ticaret hacmi nedeniyle Türkiye 1,9 milyar lira maliyet ödüyor. Bugün itibariyle Türkiye'nin ödediği bedel 5,7 milyar lira. Yani 170 milyon dolar kaybettik. Bu para 2023 yılında Roketsan'ın bütün yıl yaptığı ihracattan 7 milyon dolar daha fazla.
Yönetime adalet, ehliyet, liyakat, akıl ve mantık egemen olmazsa Türkiye yoksullaşır. Herkes görevini hakkıyla yerine getirmeli."
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