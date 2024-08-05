Bakan Bolat'ın açıklamaları tartışma yarattı! Instagram yasağının günlük maliyeti ne kadar?

2⃣ Instagram üzerinden verilen bağlantılar ile diğer satış kanallarında satış gerçekleşiyor. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon Instagram kullanıcısı var. Bu açıdan internette Türkiye'nin en büyük pazarı ınstagram. E-ticaret siteleri de bu yüzden instagram pazarlamasına büyük bütçeler ayırıyor.

3⃣ E-ticaret yatırımı yapan birçok KOBİ e-ticaret sitelerine komisyon vermek yerine Instagram reklamları üzerinden pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütüyor. Yasak sermaye birikimi yetersiz KOBİ'leri derinden ve ağır şekilde etkiliyor.