Bakan Uraloğlu 'Aboneler düşük hızlı internet istiyor' demişti: Türkiye'nin internet hızı 'uçuyor'!

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Speedtest tarafından paylaşılan güncel küresel internet hızı raporu, hem mobil hem de sabit geniş bant internet hızlarını kapsıyor. Verilere göre geniş bant internet hızında Türkiye, Bangladeş, Mauritius ve Gana'nın ardından ortalama 50,71 Mbps ile 101. sırada yer alıyor. Mobil internet kategorisinde ise ortalama 66,39 Mbps hızla 60. sıraya yerleşmiş durumda.