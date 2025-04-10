Bakan Uraloğlu 'Aboneler düşük hızlı internet istiyor' demişti: Türkiye'nin internet hızı 'uçuyor'!
Popüler hız testi platformu Speedtest’in yayımladığı verilere göre, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler sıralaması belirlendi. Türkiye listenin sonlarında yer alırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun internet hızıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
Speedtest by Ookla'nın 2025 verilerine göre, Türkiye'nin sabit genişbant internet hızındaki sıralaması açıklandı. Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına duyulan ihtiyaç artarken, Türkiye'de hâlâ düşük hız ve yüksek ping gibi sorunlar kullanıcılar tarafından dile getiriliyor.
Peki, Türkiye, dünya sıralamasında hangi sırada yer alıyor ve diğer ülkelerle arasındaki farklar ne? İşte dünyanın en hızlı internetine sahip 20 ülke ve Türkiye'nin global sıralamadaki yeri:
1- Singapur: 345,33 Mps
2- Birleşik Arap Emirlikleri: 313,55 Mps
3- Hong Kong (SAR): 312,48 Mps
4- İzlanda: 295,55 Mps
5- Fransa: 290,75 Mps
6- Amerika Birleşik Devletleri: 279,93 Mps
7- Şili: 279,53 Mps
8- Danimarka: 254,75 Mps
9- İspanya: 247,94 Mps
10- İsviçre: 245,39 Mps
11- Çin: 244,67 Mps
12- Tayland: 238,41 Mps
13- Kanada: 237,86 Mps
14- Romanya: 237,61 Mps
15- Makao (SAR): 232,74 Mps
16- İsrail: 229,65 Mps
17- Tayvan: 226,37 Mps
18- Japonya: 217,11 Mps
19- Macaristan: 215,30 Mps
20- Portekiz: 207,95 Mps
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Speedtest tarafından paylaşılan güncel küresel internet hızı raporu, hem mobil hem de sabit geniş bant internet hızlarını kapsıyor. Verilere göre geniş bant internet hızında Türkiye, Bangladeş, Mauritius ve Gana'nın ardından ortalama 50,71 Mbps ile 101. sırada yer alıyor. Mobil internet kategorisinde ise ortalama 66,39 Mbps hızla 60. sıraya yerleşmiş durumda.
'ABONE İSTEĞİ 35 MEGABİT'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Aralık 2024 tarihinde katıldığı Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı kapsamında Türkiye’deki internet hızı hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Uraloğlu, “Ortalama 80 megabit hızında internet verebiliriz ama abone isteği 35 megabit” şeklinde konuşmuştu.
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