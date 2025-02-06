SGK uzmanı rakam verdi: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı sonrası gözler bayram ikramiyesine çevrildi. 2025 yılında emekliler bayram ikramiyesinden ne kadar artış bekliyor? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Zamlı ikramiye ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Emekli maaşlarındaki artışın ardından, emekliler bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı ve ödemelerin ne zaman yapılacağına odaklanmış durumda.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emeklilerin beklentilerini değerlendirirken, ikramiye tutarının daha düşük olamayacağını vurguladı.
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Şimdi ise, emekliler bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TAHMİNLER
Katıldığı TV programında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, bayram ikramiyelerinin özellikle maaş artışlarından sonra emekliler için önemli bir nokta haline geldiğini belirtti.
Bal "Maaş artışları emeklilerimizin beklentilerinin çok altında kaldı. Bayram ikramiyesi ile bir artı gelir elde etmeyi umuyorlar" ifadelerinde bulundu.
Bal, 2018 yılında 1000 TL ile başlayan bayram ikramiyesinin, 2021'de 1100 TL, 2023'te 2 bin TL ve geçen yıl ise 3 bin TL olarak ödendiğini ifade etti.
İKRAMİYE ARTIŞI NE KADAR OLACAK?
Murat Bal, bayram ikramiyelerinin artış oranı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yıl maaşlarda yüzde 15,75 oranında bir artış yapılmıştı, ancak bayram ikramiyelerinin bu oranla artmaması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü bu 6 aylık bir artış. Bayram ikramiyelerinin geçen yıl ile bu yıl arasında 12 aylık zam üzerinden en az yüzde 44,78 oranında artması gerekir."
İKRAMİYE BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Bal, bayram ikramiyesinin tahmini tutarını şu şekilde açıkladı: "Yüzde 44,78 oranında bir artışla bayram ikramiyesi 4 bin 343 TL'ye kadar çıkıyor. Eğer artış oranı yüzde 50'ye ulaşırsa, bu rakam 4 bin 500 TL'ye yükselir.
Ben bu rakamın daha düşük olacağını düşünmüyorum. Yani 4 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında bir ikramiye olması bekleniyor. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa, enflasyon oranına bağlı olarak en az 4 bin 343 TL civarında bir artış yapılması bekleniyor."
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebi!
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
- Sadece 8 bölüm dayanabildi... Ekranlara veda ediyor!