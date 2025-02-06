SGK uzmanı rakam verdi: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ben bu rakamın daha düşük olacağını düşünmüyorum. Yani 4 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında bir ikramiye olması bekleniyor. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa, enflasyon oranına bağlı olarak en az 4 bin 343 TL civarında bir artış yapılması bekleniyor."