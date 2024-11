Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

150 bin liranın 32 günlük faiz getirisi değişti. En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu.

ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 55

Net Kazanç: 6.491,8 TL

Vade Sonu Tutar: 156.491,8 TL