Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

Bankaların mevduat faiz yarışı kızışmışken, 150 bin lira aylık ne kadar faiz getirisi olduğu merak konusu. İşte, 150 bin liranın aylık getirisi...

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2024 Salı, 19:52
Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

150 bin liranın 32 günlük faiz getirisi değişti. En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu. 

ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 55

Net Kazanç: 6.491,8 TL

Vade Sonu Tutar: 156.491,8 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 6.137,7 TL

Vade Sonu Tutar: 156.137,7 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 6.137,7 TL

Vade Sonu Tutar: 156.137,7 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

DENİZBANK (E-Mevduat - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 5.665,57 TL

Vade Sonu Tutar: 155.665,57 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 5.665,57 TL

Vade Sonu Tutar: 155.665,57 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

YAPIKREDİ (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 46

Net Kazanç: 5.429,51 TL

Vade Sonu Tutar: 155.429,51 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 5.311,48 TL

Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

ENPARA (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 42

Net Kazanç: 4.957,38 TL

Vade Sonu Tutar: 154.957,38 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 41

Net Kazanç: 4.839,34 TL

Vade Sonu Tutar: 154.839,34 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

HSBC (Modern Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 6.255,74 TL

Vade Sonu Tutar: 156.255,74 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

AKBANK (Vadeli Hesap TL - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 5.665,57 TL

Vade Sonu Tutar: 155.665,57 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

QNB (Çift Sarılı Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 5.311,48 TL

Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

HALKBANK (E-Mevduat Hesabı - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 39

Net Kazanç: 4.603,28 TL

Vade Sonu Tutar: 154.603,28 TL

Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...

ŞEKERBANK (E-Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 20

Net Kazanç: 2.360,66 TL

Vade Sonu Tutar: 152.360,66 TL

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