Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 150 bin liranın aylık getirisi...
Bankaların mevduat faiz yarışı kızışmışken, 150 bin lira aylık ne kadar faiz getirisi olduğu merak konusu. İşte, 150 bin liranın aylık getirisi...
150 bin liranın 32 günlük faiz getirisi değişti. En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu.
ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 55
Net Kazanç: 6.491,8 TL
Vade Sonu Tutar: 156.491,8 TL
TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 6.137,7 TL
Vade Sonu Tutar: 156.137,7 TL
ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 6.137,7 TL
Vade Sonu Tutar: 156.137,7 TL
DENİZBANK (E-Mevduat - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 5.665,57 TL
Vade Sonu Tutar: 155.665,57 TL
ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 5.665,57 TL
Vade Sonu Tutar: 155.665,57 TL
YAPIKREDİ (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Kazanç: 5.429,51 TL
Vade Sonu Tutar: 155.429,51 TL
GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 5.311,48 TL
Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL
ENPARA (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 42
Net Kazanç: 4.957,38 TL
Vade Sonu Tutar: 154.957,38 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 41
Net Kazanç: 4.839,34 TL
Vade Sonu Tutar: 154.839,34 TL
HSBC (Modern Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 6.255,74 TL
Vade Sonu Tutar: 156.255,74 TL
AKBANK (Vadeli Hesap TL - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 5.665,57 TL
Vade Sonu Tutar: 155.665,57 TL
QNB (Çift Sarılı Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 5.311,48 TL
Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL
HALKBANK (E-Mevduat Hesabı - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 39
Net Kazanç: 4.603,28 TL
Vade Sonu Tutar: 154.603,28 TL
ŞEKERBANK (E-Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 20
Net Kazanç: 2.360,66 TL
Vade Sonu Tutar: 152.360,66 TL
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