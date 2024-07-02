Cep yakacak... Beş ürün grubuna ÖTV zammı yolda!

EN UCUZ SİGARA 66 LİRAYA ÇIKACAK

ÖTV zammının yansıyacağı başka bir ürün grubu ise sigara olacak. Öngörülen yüzde 20'lik ÖTV zammının sigara fiyatlarına yansımaası durumunda 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacak. Böylece 56 lira olan en ucuz sigaranın fiyatının 66 liraya çıkacak.