Dünyada en değerli para birimleri: Türk Lirası'nda durum vahim

Dünya’da bazı para birimleri var ki Avrupa ve Amerika kıtasında olan bir çok ülkeden daha değerli. En değerli para birimleri araştırmasını dolar bazında yaptık. Ülkelerin 1 yerel paralarının kaç dolar ettiğini araştırdık. Listeye toplam 16 para birimini aldık.

Özellikle Arap ülkeleri zirvede manzarayı seyrederken, Avrupa ülkeleri tutunacak bir dal arıyor. Türk Lirası ise durum vahim. Bir çok ülkenin yerel para birimi bize karşı değer kazandı. Pandemi, enflasyon ve Merkez bankası kararları derken işin içine siyasi durumlarda girince Türk Lirası gittikçe değer kaybetti.

İşte ülkelerin 1 ABD Doları karşısında değerleri...