Dünyada en değerli para birimleri: Türk Lirası'nda durum vahim

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:39
<p>Dünya’da bazı para birimleri var ki Avrupa ve Amerika kıtasında olan bir çok ülkeden daha değerli. En değerli para birimleri araştırmasını dolar bazında yaptık.<strong> Ülkelerin 1 yerel paralarının kaç dolar ettiğini araştırdık.</strong> Listeye toplam 16 para birimini aldık.</p> <p>Özellikle <strong>Arap ülkeleri zirvede manzarayı seyrederken, Avrupa ülkeleri tutunacak bir dal arıyor.</strong> Türk Lirası ise durum vahim. Bir çok ülkenin yerel para birimi bize karşı değer kazandı. Pandemi, enflasyon ve Merkez bankası kararları derken işin içine siyasi durumlarda girince T<strong>ürk Lirası gittikçe değer kaybetti</strong>.</p> <p>İşte ülkelerin 1 ABD Doları karşısında değerleri...</p>

Dünya’da bazı para birimleri var ki Avrupa ve Amerika kıtasında olan bir çok ülkeden daha değerli. En değerli para birimleri araştırmasını dolar bazında yaptık. Ülkelerin 1 yerel paralarının kaç dolar ettiğini araştırdık. Listeye toplam 16 para birimini aldık.

Özellikle Arap ülkeleri zirvede manzarayı seyrederken, Avrupa ülkeleri tutunacak bir dal arıyor. Türk Lirası ise durum vahim. Bir çok ülkenin yerel para birimi bize karşı değer kazandı. Pandemi, enflasyon ve Merkez bankası kararları derken işin içine siyasi durumlarda girince Türk Lirası gittikçe değer kaybetti.

İşte ülkelerin 1 ABD Doları karşısında değerleri...

<p><strong>Kuveyt Dinarı</strong> ( 3.23 ABD DOLARI )</p>

Kuveyt Dinarı ( 3.23 ABD DOLARI )

<p><strong>Bahreyn Dinarı</strong> ( 2.65 ABD DOLARI )</p>

Bahreyn Dinarı ( 2.65 ABD DOLARI )

<p><strong>Umman Riyali</strong> ( 2.60 ABD DOLARI )</p>

Umman Riyali ( 2.60 ABD DOLARI )

<p><strong>İngiliz Sterlini</strong> ( 1.11 ABD DOLARI )</p>

İngiliz Sterlini ( 1.11 ABD DOLARI )

<p><strong>Cayman Adaları Doları</strong> ( 1.20 ABD DOLARI )</p>

Cayman Adaları Doları ( 1.20 ABD DOLARI )

<p><strong>Euro</strong> ( 0.98 ABD DOLARI )</p>

Euro ( 0.98 ABD DOLARI )

<p><strong>İsviçre Frangı</strong> ( 1.01 ABD DOLARI )</p>

İsviçre Frangı ( 1.01 ABD DOLARI )

<p><strong>Panama Balboası</strong> ( 1.00 Amerikan Doları )</p>

Panama Balboası ( 1.00 Amerikan Doları )

<p><strong>Kanada Doları</strong> ( 0,72 ABD DOLARI )</p>

Kanada Doları ( 0,72 ABD DOLARI )

<p><strong>Singapur Doları</strong> ( 0,70 ABD DOLARI )</p>

Singapur Doları ( 0,70 ABD DOLARI )

<p><strong>Avustralya Doları</strong> ( 0,64 ABD DOLARI )</p>

Avustralya Doları ( 0,64 ABD DOLARI )

<p><strong>Türk Lirası</strong> ( 0,054 ABD DOLARI)</p>

Türk Lirası ( 0,054 ABD DOLARI)

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