Uzmanlar açıkladı: Konut almak için uygun zaman mı?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:09

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:09

Sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri yaptıkları açıklamada 2024'ü değerlendirirken, 2025 beklentilerini paylaştı. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, verilerin açıklanmasıyla 2024’teki satışların 2023'ün üzerine çıkacağına inanıyor. Çekici, "Ocak-kasım döneminde satılan konut sayısı 2023'ü geçti. 2024'te satışlarda yüzde 17-18 artış bekliyoruz," dedi. Ayrıca, konut kredi faizlerinin düşmesinin satışları canlandıracağını belirterek, "Faizlerin düşmesiyle konut satışlarının artacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

'KAMPANYALAR DA TALEBİ ARTIRDI'

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ramadan Kumova, 2024 yılı sonunda konut satışlarının 1,4 milyonu aşacağını öngörüyor ve "Konut alıcıları düşük fiyatları fırsat bilerek alıma yöneldi" dedi. Kumova, faizlerin yüksek olmasına rağmen insanların konut alımına yöneldiğini ve "Konut üreticilerinin yaptığı kampanyalar da talebi artırdı" diye ekledi.

2025'TE SINIRLI ARTIŞ

Uzmanlar, konut arzında 2025'te sınırlı bir artış bekliyor. Çekici, "Kamu-özel işbirliği ile konut üretimini hızlandırmak için bazı yenilikçi önlemler alınmalı" diyerek çözüm önerilerini dile getirdi. TCMB'nin ilk faiz indirimini geçen ay yaptığını anımsatan Çekici, "Piyasalar ve uzmanlar, bu indirimlerin devam edeceğini öngörüyor. Dolayısıyla faizlerin düşmeye başladığı bu süreçte konut satışlarının artacağını, öngörülebilir zeminin oluşmasıyla üretimin de hızlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.