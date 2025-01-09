İPA Başkanı'ndan çarpıcı açıklama: Konut fiyatları düşecek mi?
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe, konut arzının artmasının fiyatları ve kiraları düşürmeyeceğini vurguladı. Gökçe, orta ve düşük gelirli vatandaşların konutlara erişebilmesi için çeşitli düzenlemeler gerektiğini belirtti.
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, konut arzının artırılmasının ne fiyatları düşürebileceğini ne de kiraları azaltabileceğini belirtti. Gökce konut piyasasındaki sorunlara dikkat çekerken çözüm önerilerini de sıraladı.
ORTA VE DÜŞÜK GELİRLİ YURTTAŞ EV ALAMIYOR
Gökce, yeni yapılan konutların fiyatlara etki edebilmesi için orta ve düşük gelir gruplarının bu konutlara erişebilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bugün, 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik bir konut kredisinin aylık taksitlerinin 60 bin TL’den başladığını belirten Gökce, "Çalışanlar, emekliler ve orta gelir grupları, yaşam masraflarıyla birlikte bu krediyi karşılayamıyor" dedi.
KONUTLAR YATIRIM AMAÇLI ALINIYOR
Konut piyasasındaki bir diğer sorun olarak, arz edilen konutların genellikle yüksek sermaye sahibi vatandaşlar tarafından satın alınmasını gösteren Gökce, bu durumun piyasadaki etkisinin daraldığını ifade etti. "Varsıl kesim, yatırım amacıyla ikinci, üçüncü konutları alıyor" dedi.
YABANCI TALEBİ KONUT FİYATLARINI YÜKSELTİYOR
Konutların döviz sahibi yabancılar tarafından satın alındığını belirten Gökce, vatandaşlık promosyonlu konut satışlarının bu durumu daha da körüklediğini ifade etti. "Yabancı talebi, konut fiyatlarını yükselttiği gibi piyasada baskı yaratıyor. Bizim vatandaşlarımız bu koşullarda konut sahibi olamıyor" dedi.
DÜZENSİZ GÖÇ TALEBİ ARTIRIYOR
Gökce, düzensiz göçün konut piyasasında talebi yükselten bir diğer faktör olduğuna dikkat çekerek, "Ne kadar su koyarsanız koyun, altı delik kova dolmuyor" ifadelerini kullandı.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Konut sorununa çözüm olarak 9 maddelik önerilerde bulunan Gökce, öne çıkan maddeleri şu şekilde sıraladı:
- TOKİ’yi Sosyal Konut Üretimine Döndürmek: TOKİ’nin asli işlevine dönerek sosyal konut üretimine odaklanması gerektiğini belirtti.
- Kiralık Sosyal Konut Üretimi: Toplu konut projelerinden bir kısmının kiralık sosyal konut olarak ayrılması gerektiğini ifade etti.
- Kooperatiflere Destek: Kooperatiflerin uygun koşullarda konut üretimine dahil edilmesi gerektiğini savundu.
- Düşük Faizli Kredi: Riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar için uzun vadeli düşük faizli kredi imkânı sağlanmasının önemine vurgu yaptı.
- Yerel ve Merkezi Yönetim İşbirliği: Barınma sorunu yaşayan kesimlere uygun nitelikli konut stoğunun üretimi için işbirliği çağrısı yaptı.
- Yerlilik Oranı ve Maliyet Dengesi: İnşaat sektöründe yerlilik oranını artırarak konut maliyetlerini dengelemek gerektiğini ifade etti.
- Avantajlı Konut Kredisi: Düşük ve orta gelir gruplarına uygun konut kredisi koşulları sağlanması gerektiğini söyledi.
- Kademeli Emlak Vergisi: Boş konutlar ve çoklu gayrimenkullerden daha fazla vergi alınarak kaynak yaratılabileceğini önerdi.
- Yabancılara Satışın Durdurulması: Konut piyasası denge bulana kadar yabancılara konut satışının durdurulması ve düzensiz göçle mücadelenin önemine dikkat çekti.
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