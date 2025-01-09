İPA Başkanı'ndan çarpıcı açıklama: Konut fiyatları düşecek mi?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:37

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:37

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, konut arzının artırılmasının ne fiyatları düşürebileceğini ne de kiraları azaltabileceğini belirtti. Gökce konut piyasasındaki sorunlara dikkat çekerken çözüm önerilerini de sıraladı.

ORTA VE DÜŞÜK GELİRLİ YURTTAŞ EV ALAMIYOR

Gökce, yeni yapılan konutların fiyatlara etki edebilmesi için orta ve düşük gelir gruplarının bu konutlara erişebilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bugün, 120 ay vadeli 2 milyon TL'lik bir konut kredisinin aylık taksitlerinin 60 bin TL’den başladığını belirten Gökce, "Çalışanlar, emekliler ve orta gelir grupları, yaşam masraflarıyla birlikte bu krediyi karşılayamıyor" dedi.

KONUTLAR YATIRIM AMAÇLI ALINIYOR

Konut piyasasındaki bir diğer sorun olarak, arz edilen konutların genellikle yüksek sermaye sahibi vatandaşlar tarafından satın alınmasını gösteren Gökce, bu durumun piyasadaki etkisinin daraldığını ifade etti. "Varsıl kesim, yatırım amacıyla ikinci, üçüncü konutları alıyor" dedi.

YABANCI TALEBİ KONUT FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Konutların döviz sahibi yabancılar tarafından satın alındığını belirten Gökce, vatandaşlık promosyonlu konut satışlarının bu durumu daha da körüklediğini ifade etti. "Yabancı talebi, konut fiyatlarını yükselttiği gibi piyasada baskı yaratıyor. Bizim vatandaşlarımız bu koşullarda konut sahibi olamıyor" dedi.

DÜZENSİZ GÖÇ TALEBİ ARTIRIYOR

Gökce, düzensiz göçün konut piyasasında talebi yükselten bir diğer faktör olduğuna dikkat çekerek, "Ne kadar su koyarsanız koyun, altı delik kova dolmuyor" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Konut sorununa çözüm olarak 9 maddelik önerilerde bulunan Gökce, öne çıkan maddeleri şu şekilde sıraladı: