Milyonlarca emekli bekleyişini sürdürüyor… SGK uzmanı tahminini açıkladı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Yayınlanma: 19.01.2025 - 20:34

Güncelleme: 19.01.2025 - 20:34

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekli yurttaşlar, mart ayının sonunda hesaplara yatması beklenen Ramazan Bayramı ikramiyelerinin zamlı olarak ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor.

Her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerle ilgili zam beklentileri artarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

2025 yılında ikramiyelerde önemli bir artış olabileceğini belirten Yılmaz, beklentilerin nedenlerini ve tahmin ettiği rakamları açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 YILINDA NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber TV'ye açıklamalarda bulunan ekonomist Emin Yılmaz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde artış yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz, mart ayının son haftasında ikramiyelerin hesaplara yatırılmasının beklendiğini belirterek, enflasyonun satın alma gücünü düşürmesi nedeniyle bu ödemelerde güncelleme yapılmasının önemini vurguladı.

“1 İKRAMİYEYLE KÜÇÜKBAŞ KURBAN ALINABİLİYORDU”

Emin Yılmaz, bayram ikramiyelerinin ilk kez uygulamaya konulduğu dönemde 1.000 TL olarak belirlendiğini ve bu miktarın bir küçükbaş kurban satın almaya yettiğini hatırlattı.

Ancak aradan geçen yıllarda enflasyonun etkisiyle paranın alım gücünün ciddi ölçüde azaldığını ifade eden Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz enflasyonist döneme bakıldığı zamanda paranın değeri düştüğünden kaynaklı satın alma değeriyle ilgili buraya da bir müdahale yapılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

TAHMİNİ AÇIKLADI: ‘ENFLASYON VERİLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINABİLİR’

Bayram ikramiyelerinde olası bir artışın ekonomik dengelerle ilişkili olduğunu belirten Yılmaz, "Enflasyon verileri göz önüne alınabilir. Aynı şekilde paranın satın alma gücündeki kayıplar göz önüne alınabilir. Bu rakamın 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olma ihtimali olabilir. Ama tamamen bu bütçe dengelerine ve de ekonomi ekibinin elinde olan bir durum olduğunu da söylemek isterim" diye konuştu.