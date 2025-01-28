Kafelerde yeni 'masa işgal ücreti' dönemi: Tepkiler büyüyor...
Bazı kafeler, yüksek enflasyon nedeniyle müşterilerden belirli bir süre içinde sipariş vermelerini ve düşük tutarlarda masalarını kullanmamalarını talep ediyor. Bu uygulama özellikle öğrenciler arasında tepki çekiyor.
Yüksek enflasyonun neden olduğu maliyet artışları, kafe ve restoran işletmelerini farklı önlemler almaya yöneltti. Mynet'in haberine göre, özellikle üniversite çevresindeki kafeler, müşterilerden belirli bir süre içinde sipariş vermelerini ya da belli bir tutarın altında sipariş verilmesi durumunda masaları kullanmamalarını şart koşuyor. Bu uygulamalar, özellikle öğrencilerden büyük tepki görüyor.
MASA ÜCRETİ UYGULAMASI YAYGINLAŞIYOR
İstanbul, İzmir ve Aydın gibi şehirlerde bazı işletmeler, çay ya da kahve sipariş etmeyen müşterilere oturdukları süreye bağlı olarak masa ücreti talep ediyor. Örneğin, sipariş tutarı 220 TL'nin altında kalan müşterilere büyük masaların tahsis edilmediği belirtiliyor. Bu yöntem, daha çok lüks kafe ve restoranlarda yaygınlaşıyor.
MASALARDA BİLGİLENDIRME NOTLARI
Taksim gibi yoğun bölgelerdeki kafeler, masalara bilgilendirme notları koyarak müşterilere ödeme kurallarını iletiyor. Bu kurallara göre, hiçbir sipariş vermeyen kişiler oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında ücret ödemek zorunda. Bu durum, müşteriler arasında “taksimetre gibi çalışan kafeler” eleştirilerine yol açıyor.
ÖĞRENCİLERDEN TEPKİLER YÜKSELİYOR
Üniversite öğrencileri, bu yeni uygulamalardan en çok etkilenen grup olarak öne çıkıyor. Ders çalışmak veya sosyalleşmek için kafelere giden öğrenciler, sipariş zorunluluğu ve masa ücreti gibi ek maliyetlerle karşılaşıyor. Bu durum, öğrencilerin bütçelerini zorluyor ve kafelerde vakit geçirme imkânlarını kısıtlıyor.
İŞLETMELERİN SAVUNMASI: MALİYETLER YÜKSELDİ
Kafe ve restoran sahipleri, artan maliyetler nedeniyle bu uygulamaların kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Yüksek enflasyon, kira, personel maaşları ve ürün fiyatlarındaki artışlar, işletmelerin bu tür önlemler almasına sebep oluyor. Ancak müşteriler, bu düzenlemelerin sosyalleşme özgürlüğünü kısıtladığını ve ekonomik yükü artırdığını dile getiriyor.
TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN TARTIŞMALI
İşletmelerin kendi politikalarını belirleyebildiği ifade edilse de, bu tür uygulamalar tüketici hakları açısından tartışma yaratmaya devam ediyor.
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