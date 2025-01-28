Kafelerde yeni 'masa işgal ücreti' dönemi: Tepkiler büyüyor...

MASA ÜCRETİ UYGULAMASI YAYGINLAŞIYOR

İstanbul, İzmir ve Aydın gibi şehirlerde bazı işletmeler, çay ya da kahve sipariş etmeyen müşterilere oturdukları süreye bağlı olarak masa ücreti talep ediyor. Örneğin, sipariş tutarı 220 TL'nin altında kalan müşterilere büyük masaların tahsis edilmediği belirtiliyor. Bu yöntem, daha çok lüks kafe ve restoranlarda yaygınlaşıyor.