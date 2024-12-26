Karar Meclis'ten geçti: Engellilere ÖTV'siz araç alımında yeni dönem!

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli olarak motor hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller, 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ile tüm motosikletler tercih edilebiliyor. 2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli üst limit, yeniden değerleme oranıyla birlikte yüzde 43,93 artış göstererek 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltildi.