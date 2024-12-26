Karar Meclis'ten geçti: Engellilere ÖTV'siz araç alımında yeni dönem!
Engellilere ÖTV’siz araç alımında hangi yeni şartlar getirildi? ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabiliyor? ÖTV muafiyetli araç alımında hangi araçlar tercih edilebiliyor? 2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alım limiti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle engellilere sağlanan ÖTV’siz araç alım hakkına yeni şartlar getirildi.
YÜZDE 20 YERLİ ÜRETİM ZORUNLULUĞU
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikle birlikte, engelli araçları artık on yılda bir değiştirilebilecek. Ayrıca bu araçların en az yüzde 20 oranında yerli üretim olması şartı getirildi.
KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİYOR?
Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler ÖTV muafiyetli araç hakkından faydalanabiliyor. Bu kişiler için yaş sınırı bulunmuyor ve belirledikleri kişiler aracı kullanabiliyor.
Eğer engelli birey 18 yaşından küçük veya araç kullanamayacak durumda ise, aracı aile bireyleri kullanabiliyor ve satın alım işlemleri de bu kişiler tarafından yapılabiliyor.
Ayrıca, şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuk yoksa anne veya babasından biri ÖTV muafiyetinden bir kez yararlanabiliyor.
HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?
ÖTV muafiyetli olarak motor hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller, 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ile tüm motosikletler tercih edilebiliyor. 2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında geçerli üst limit, yeniden değerleme oranıyla birlikte yüzde 43,93 artış göstererek 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltildi.
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