En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ne kadar avantajlı? 250 bin TL ile en yüksek getiri hangi bankada sağlanıyor? 32 günlük vadede en kârlı yatırım fırsatları neler? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün yaptığı faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde değişim yaşanıyor.
Peki 250 bin TL'lik birikimle, en iyi faiz getirisini elde etmek için hangi bankalar tercih edilebilir? İşte ayrıntılar...
32 GÜNLÜK VADE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
32 günlük vadeler kısa vadeli yüksek getiri isteyen ve paraya yakın zamanda ihtiyacı olabilecekler için ideal bir seçenek.
Bu süre zarfında faiz oranları genellikle daha yüksek olur ve aynı zamanda nakit ihtiyacı doğduğunda paraya erişim kolaylığı sağlar.
Peki, 250 bin TL'nin faiz getirisi hangi bankada, ne kadar oldu?
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8 bin 876 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 9 bin 567 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 567 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 9 bin 764 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 764 TL
ON PLUS DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 51,5
Net Kazanç: 10 bin 158 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 158 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 7 bin 693 TL
Vade Sonu Tutar: 257 bin 693 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8 bin 876 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 8 bin 975 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 975 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 7 bin 495 TL
Vade Sonu Tutar: 257 bin 495 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 9 bin 468 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 468 TL
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