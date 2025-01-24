En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ne kadar avantajlı? 250 bin TL ile en yüksek getiri hangi bankada sağlanıyor? 32 günlük vadede en kârlı yatırım fırsatları neler? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2025 Cuma, 15:33
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün yaptığı faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde değişim yaşanıyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Peki 250 bin TL'lik birikimle, en iyi faiz getirisini elde etmek için hangi bankalar tercih edilebilir? İşte ayrıntılar...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

32 GÜNLÜK VADE NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

32 günlük vadeler kısa vadeli yüksek getiri isteyen ve paraya yakın zamanda ihtiyacı olabilecekler için ideal bir seçenek. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bu süre zarfında faiz oranları genellikle daha yüksek olur ve aynı zamanda nakit ihtiyacı doğduğunda paraya erişim kolaylığı sağlar.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Peki, 250 bin TL'nin faiz getirisi hangi bankada, ne kadar oldu?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8 bin 876 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 9 bin 567 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 567 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 49,5

Net Kazanç: 9 bin 764 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 764 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ON PLUS DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 51,5

Net Kazanç: 10 bin 158 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 158 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7 bin 693 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 693 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8 bin 876 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 8 bin 975 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 975 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 7 bin 495 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 495 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 9 bin 468 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 468 TL

Kredi mevduat Mevduat Mevduat faizi TL mevduatları

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