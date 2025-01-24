Suriye’ye ihracatta yeni rota: Habur'dan PYD bölgesine!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:13

Suriye geçici hükümetinin gümrük vergilerini artırmasının ardından Türk ihracatçılar, bu ülkeye taşımalarda yeni çözümler üretmek zorunda kaldı. Artan vergiler ve sınır kapılarındaki tır kuyrukları, firmaları Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kontrolündeki Habur Sınır Kapısı’na yönlendirdi. Mallar, Habur üzerinden PYD kontrolündeki bölgelerden geçirilerek Suriye’ye ulaştırılıyor.

MALİYETLER AZALDI ROTA DEĞİŞTİ

Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye’den Suriye’ye doğrudan geçiş maliyetinin 60 bin dolara kadar çıktığını, ancak Irak üzerinden yapılan taşımalarda bu rakamın 10 bin dolara düştüğünü belirtti. Celkanlı, bu durumun hem ticari hem de güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, “PYD kontrolünde gerçekleşen bu ticaretin önüne geçilmesi ya da vergilerin düşürülmesi gerekiyor. Vergilerdeki artış, firmaları rota değiştirmeye zorladı. Habur’un yükü arttı ve bu durum sürdürülemez hale geldi” dedi.

ARAP BİRLİĞİ ANLAŞMALARI REKABETİ ZORLAŞTIRIYOR

Arap Birliği ülkelerinin Suriye ile yaptıkları vergi muafiyeti anlaşmalarının Türk ihracatçıları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Celkanlı, bu şartlarda rekabet etmenin mümkün olmadığını vurguladı. “Birçok ürünümüz Suriye’ye ulaşamıyor. Vergilerdeki artış, ticareti neredeyse durma noktasına getirdi. Arap Birliği ülkelerinden ürünler vergisiz geçerken, bizim ürünlerimiz yüksek maliyetlere maruz kalıyor” diye konuştu.

GEÇİCİ HÜKÜMETİN VERGİ ARTIŞLARI İŞLERİ TIKADI

Ekonomim'den alınan bilgiye göre Celkanlı, Suriye geçici hükümetinin, savaş öncesi Esad dönemindeki yüksek gümrük vergilerini geri getirmeye çalıştığını söyledi. Bu durumun ticaretin durmasına yol açtığını belirten Celkanlı, “2011 öncesinde uygulanan vergi oranları, savaş sırasında neredeyse sıfıra inmişti. Ancak geçici hükümetin bu oranları tekrar yükseltmesiyle vergiler birden bire 50 dolardan 5 bin dolara çıktı. Bu da ticaretimizi tamamen durdurdu” dedi.

Celkanlı, yaşanan sorunları aktarmak için Hatay’da düzenlenen toplantıda, bölge oda başkanları ve Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini belirterek, “Bakanlıklarımızın bu konuda bir an evvel harekete geçmesi gerekiyor. İhracatçılarımızın yaşadığı belirsizliklerin giderilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.