En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

TCMB’nin faiz indirimi kararı alması beklenirken, bu kararın mevduat faizlerine etkisi merak ediliyor. Peki mevcut durumda, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar hangileri? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık getirisi…

Haber Merkezi
05 Mart 2025 Çarşamba, 20:54
En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 45’e düşürmesinin ardından, perşembe günü açıklanacak ve yeniden indirime gidilmesi beklenen faiz kararıyla birlikte mevduat getirilerinin daha da zayıflayabileceği öngörülüyor.

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

Peki mevcut durumda, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar hangileri?

İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık getirisi…

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

İŞ BANKASI 

Faiz Oranı: yüzde 36

Aylık faiz getirisi: 26 bin 827 lira 

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 39

Aylık faiz getirisi: 29 bin 63 lira 

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

HALKBANK

Faiz Oranı: yüzde 39

Aylık faiz getirisi: 29 bin 63 lira 

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 40

Aylık faiz getirisi: 29 bin 808 lira 

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

ENPARA

Faiz Oranı: yüzde 41

Aylık faiz getirisi: 30 bin 553 lira 

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

VAKIFBANK

Faiz Oranı: yüzde 44

Aylık faiz getirisi: 32 bin 789 lira 

En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 44.5

Aylık faiz getirisi: 33 bin 162 lira 

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