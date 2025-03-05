En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!
TCMB’nin faiz indirimi kararı alması beklenirken, bu kararın mevduat faizlerine etkisi merak ediliyor. Peki mevcut durumda, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar hangileri? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık getirisi…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 45’e düşürmesinin ardından, perşembe günü açıklanacak ve yeniden indirime gidilmesi beklenen faiz kararıyla birlikte mevduat getirilerinin daha da zayıflayabileceği öngörülüyor.
Peki mevcut durumda, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar hangileri?
İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık getirisi…
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 36
Aylık faiz getirisi: 26 bin 827 lira
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: yüzde 39
Aylık faiz getirisi: 29 bin 63 lira
HALKBANK
Faiz Oranı: yüzde 39
Aylık faiz getirisi: 29 bin 63 lira
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 40
Aylık faiz getirisi: 29 bin 808 lira
ENPARA
Faiz Oranı: yüzde 41
Aylık faiz getirisi: 30 bin 553 lira
VAKIFBANK
Faiz Oranı: yüzde 44
Aylık faiz getirisi: 32 bin 789 lira
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 44.5
Aylık faiz getirisi: 33 bin 162 lira
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