En yüksek mevduat faizini veren banka hangisi? İşte banka banka 1 milyon liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 45’e düşürmesinin ardından, perşembe günü açıklanacak ve yeniden indirime gidilmesi beklenen faiz kararıyla birlikte mevduat getirilerinin daha da zayıflayabileceği öngörülüyor.