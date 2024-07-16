Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

EN GÜÇLÜ İHTİMAL BELLİ OLDU

En güçlü ihtimal 12 bin TL formülü. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak.