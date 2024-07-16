Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2024 Salı, 09:41
Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

Ancak bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımayacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıyacak.

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' durumuyla karşı karşıya kaldı. Emeklilerin gözü ise aylıklara yapılacak düzenlemeye çevrildi.

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

AKP kurmaylar, en düşük emekli maaşlarında yapılacak zamma ilişkin üç alternatif ve mali raporu hafta sonu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. 

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

Erdoğan’ın kendisine sunulan seçeneklere yönelik kararını dün akşam verdi.  AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise bugün Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklayacak. 

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, Erdoğan’a sunulan raporda; en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. 

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

Yapılacak zammın ise Hazine’den karşılanacağı belirtiliyor. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçenek 11 bin 500 TL. 

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak görünüyor

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

EN GÜÇLÜ İHTİMAL BELLİ OLDU

En güçlü ihtimal 12 bin TL formülü. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak. 

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması seçeneklerden birisi.

Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti

Bu seçenekte olursa aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5,5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

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