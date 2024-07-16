Erdoğan kararını verdi! En düşük emekli maaşı netleşti
Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Ancak bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımayacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıyacak.
Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' durumuyla karşı karşıya kaldı. Emeklilerin gözü ise aylıklara yapılacak düzenlemeye çevrildi.
RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU
AKP kurmaylar, en düşük emekli maaşlarında yapılacak zamma ilişkin üç alternatif ve mali raporu hafta sonu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.
Erdoğan’ın kendisine sunulan seçeneklere yönelik kararını dün akşam verdi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise bugün Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklayacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, Erdoğan’a sunulan raporda; en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı.
Yapılacak zammın ise Hazine’den karşılanacağı belirtiliyor. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçenek 11 bin 500 TL.
Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak görünüyor
EN GÜÇLÜ İHTİMAL BELLİ OLDU
En güçlü ihtimal 12 bin TL formülü. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak.
En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması seçeneklerden birisi.
Bu seçenekte olursa aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5,5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.
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