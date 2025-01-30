Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı faiz indiriminin ardından en düşük konut kredisi faizi ev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor?
Merkez Bankası'nın indirim kararının ardından politika faiz oranı yüzde 45.00 seviyesine çekildi. Bu hamleye mevduat faizleri de hızlı tepki verdi.
Bankalar tarafından sunulan oranlarda yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi teklifi neredeyse kalmadı.
KONUT KREDİSİNDE DÜŞÜŞ OLDU MU?
Konut kredisi oranları da daha az miktarda ve daha yavaş geriliyor. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre ev hayali kuran binlerce kişinin yakından takip ettiği konut kredisi faizlerinde bu hafta yeni düşüş henüz yaşanmadı.
BDDK tarafından açıklanan verilere göre, konut kredilerinde 10-17 Ocak haftasında önceki haftalara göre sınırlı bir artış yaşandı. Söz konusu haftada konut kredisi hacmi, 516 milyar liradan 517.75 milyar liraya çıktı. 1.75 milyar liralık bu artış, son 13 haftanın da en düşük kredi talebi anlamına geliyor.
İŞTE KONUT KREDİSİNDE BANKA BANKA FAİZ ORANLARI!
Bankalar tarafından sunulan konut kredilerine bakıldığında 120 ay vadede yüzde 3 ve altındaki oranlar şöyle:
Ziraat Bankası: yüzde 2.79
Vakıf Katılım: yüzde 2.79 (Kâr Payı Oranı)
QNB: yüzde 2.84
Akbank: yüzde 2.85
Garanti BBVA: yüzde 2.88
TEB: yüzde 3.00
İş Bankası: yüzde 3.0
60 ay vadede ise yüzde 3.00 ve altındaki oranlar şöyle:
QNB: yüzde 2.84
Akbank: yüzde 2.85
Ziraat Bankası: yüzde 2.89
Vakıf Katılım: yüzde 2.89 (Kâr Payı Oranı)
Garanti BBVA: yüzde 2.91
İş Bankası: yüzde 3.00
Bankalar tarafından sunulan en düşük orana göre 500 bin TL konut kredisi için hesaplama yapıldığında ödeme tablosu şöyle:
60 ay vade için
Aylık taksit: 17 bin 452 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 61 bin TL
120 ay vade için
Aylık taksit 14 bin 483 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL
1 MİLYON TL KREDİNİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Yine en düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisi için hesaplama yapıldığında rakamlar şöyle:
60 ay vade için
Aylık taksit: 34 bin 903 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 110 TL
120 ay vade için
Aylık taksit: 28 bin 966 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 493 bin TL.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi