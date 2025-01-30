Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı faiz indiriminin ardından en düşük konut kredisi faizi ev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor?

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2025 Perşembe, 21:18
Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın indirim kararının ardından politika faiz oranı yüzde 45.00 seviyesine çekildi. Bu hamleye mevduat faizleri de hızlı tepki verdi. 

Bankalar tarafından sunulan oranlarda yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi teklifi neredeyse kalmadı.

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

KONUT KREDİSİNDE DÜŞÜŞ OLDU MU?

Konut kredisi oranları da daha az miktarda ve daha yavaş geriliyor. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre ev hayali kuran binlerce kişinin yakından takip ettiği konut kredisi faizlerinde bu hafta yeni düşüş henüz yaşanmadı.

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, konut kredilerinde 10-17 Ocak haftasında önceki haftalara göre sınırlı bir artış yaşandı. Söz konusu haftada konut kredisi hacmi, 516 milyar liradan 517.75 milyar liraya çıktı. 1.75 milyar liralık bu artış, son 13 haftanın da en düşük kredi talebi anlamına geliyor.

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

İŞTE KONUT KREDİSİNDE BANKA BANKA FAİZ ORANLARI!

Bankalar tarafından sunulan konut kredilerine bakıldığında 120 ay vadede yüzde 3 ve altındaki oranlar şöyle:

Ziraat Bankası: yüzde 2.79

Vakıf Katılım: yüzde 2.79 (Kâr Payı Oranı)

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

QNB: yüzde 2.84

Akbank: yüzde 2.85

Garanti BBVA: yüzde 2.88

TEB: yüzde 3.00

İş Bankası: yüzde 3.0

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

60 ay vadede ise yüzde 3.00 ve altındaki oranlar şöyle:

QNB: yüzde 2.84

Akbank: yüzde 2.85

Ziraat Bankası: yüzde 2.89

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

Vakıf Katılım: yüzde 2.89 (Kâr Payı Oranı)

Garanti BBVA: yüzde 2.91

İş Bankası: yüzde 3.00

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

Bankalar tarafından sunulan en düşük orana göre 500 bin TL konut kredisi için hesaplama yapıldığında ödeme tablosu şöyle:

60 ay vade için

Aylık taksit: 17 bin 452 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 61 bin TL

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

120 ay vade için

Aylık taksit 14 bin 483 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

1 MİLYON TL KREDİNİN AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Yine en düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisi için hesaplama yapıldığında rakamlar şöyle:

60 ay vade için

Aylık taksit: 34 bin 903 TL

Toplam geri ödeme: 2 milyon 110 TL

Faiz indiriminin ardından… Konut kredisinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar?

120 ay vade için

Aylık taksit: 28 bin 966 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 493 bin TL.

TCMB konut kredisi faiz

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