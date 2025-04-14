Altın ithalatı yükseldi: Türkiye’nin cari açığına etkisi ne olacak?
Altın ithalatı Türkiye'nin cari açığını olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor. Şubat ayında altın ithalatındaki artış değerli metal fiyatlarının etkisiyle hız kazandı. İthalatın yüksek seviyelere ulaşması ekonomideki dengeleri yeniden sorgulatıyor.
Şubat ayında Türkiye'nin altın ithalatı 2,1 milyar dolar ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, altın ithalatı 2 milyar 111 milyon dolar, altın ihracatı ise 260 milyon dolar olarak kaydedildi. Borsa İstanbul verilerine göre altın ithalatı şubat ayında 11,6 ton olarak önceki aya kıyasla yüzde 20 artış gösterdi.
Altın ithalatı şubat ayında miktar olarak yüksek olmasa da değerli metal fiyatlarındaki artış parasal olarak ithalat rakamını yükseltti ve cari açığı olumsuz etkiledi.
Şubat ayında ons altın fiyatı dolar karşısında sert bir artış göstererek 3 bin dolara yaklaştı. Ardından değerli metal rekor kırmaya devam etti.
KOTA SONRASI EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞILDI
Ağustos 2023'te, cari açık üzerindeki etkileri azaltmak amacıyla işlenmemiş altın ithalatına kota uygulaması başlatıldı ve aylık kota 12 ton olarak belirlendi. Bu uygulama işlenmemiş altın ithalatını sınırlarken mücevherat ürünleri ithalatında bir artışa yol açtı. Böylece, kotanın uygulamaya girmesinden bu yana en yüksek altın ithalatı değeri kaydedildi.
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