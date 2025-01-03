Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2025 Cuma, 09:30
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 3 Ocak 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 30 TL

Çeyrek altın: 5 bin 30 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 44 TL

Ons altın: 2 bin 662 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 60 TL

Tam altın: 19 bin 811 TL

Gremse altın: 49 bin 681 TL

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