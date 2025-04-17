Merkez Bankası rezervleri buhar oluyor: O seviyenin altına düştü!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:53

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerindeki gerileme beşinci haftada da sürdü. Yayımlanan resmi verilere göre son beş haftada rezervlerdeki toplam kayıp yaklaşık 30 milyar dolara yaklaştı. TCMB dışında yapılan hesaplamalara göre ise rezerv satışı 45 milyar doları aştı.

TCMB’nin 11 Nisan haftasına ait verilerine göre, döviz rezervleri 9 milyar 932 milyon dolarlık düşüşle 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 6 milyon dolara indi. Böylece beş haftalık kayıp 29,8 milyar dolara ulaştı.

150 MİLYARIN ALTINA GERİLEDİ

Aynı dönemde altın rezervleri artış göstererek 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı. Toplam rezervler ise 154 milyar 260 milyon dolardan 147 milyar 488 milyon dolara geriledi.

Net uluslararası rezervler de bir önceki hafta 48 milyar 701 milyon dolar seviyesindeyken, 9 milyar 837 milyon dolarlık azalışla 38 milyar 874 milyon dolara düştü.