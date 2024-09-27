İkinci el araç satışında yeni dönem: Bugün zorunlu hale geldi! İşte tüm bilmeniz gerekenler...

DEVLETİN YILLIK KAYBI 25 MİLYAR TL

Türkiye'de 70 bin kayıtlı araç satıcısı olduğunu belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Her beş kişiden biri araç alım-satımı yapıyor. Bu düzenlemelerle kayıtsız satışlar önlenecek. Yılda 9 milyon araç el değiştiriyor, bunun 5 milyonu kayıtsız satılıyor. Devletin bu durumdan yıllık kaybı 25 milyar lira" dedi.