Yılbaşı öncesi operasyon! Bodrum’da 385 litre sahte içki ele geçirildi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 23:58

Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.

Son olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ’Zincir-2' kod adlı operasyon kapsamında, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de Gümbet Mahallesi’ndeki H.B.’ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yatak odasına bidonlar içinde gizlenmiş toplam 385 litre sahte votka ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.



