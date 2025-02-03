İstanbul'da ekmek ve simite zam: Güncel fiyatlar belli oldu!
İstanbul'da ekmek ve simit fiyatlarına yüzde 30'u aşan zam geldi.
Simit fiyatlarına yapılan zam oranı yüzde 30'u aşarken, 15 TL’ye satılan simit 20 TL'ye çıktı. Bazı pastanelerde ise simit fiyatı 20 TL’yi de geçerek 25 TL’ye ulaştı.
Ekmek fiyatlarında da artış yaşandı. İstanbul'da ekmek fiyatı yüzde 20 zamla 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.
Fiyat artışının temel sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki yükseliş ve genel ekonomik koşullar gösterildi. Türkiye genelinde ise birçok şehirde benzer fiyat artışları yaşanıyor.
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