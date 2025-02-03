İstanbul'da ekmek ve simite zam: Güncel fiyatlar belli oldu!

İstanbul'da ekmek ve simite zam: Güncel fiyatlar belli oldu!
cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2025 Pazartesi, 10:04
İstanbul'da ekmek ve simite zam: Güncel fiyatlar belli oldu!

İstanbul'da ekmek ve simit fiyatlarına yüzde 30'u aşan zam geldi.

İstanbul'da ekmek ve simite zam: Güncel fiyatlar belli oldu!

Simit fiyatlarına yapılan zam oranı yüzde 30'u aşarken, 15 TL’ye satılan simit 20 TL'ye çıktı. Bazı pastanelerde ise simit fiyatı 20 TL’yi de geçerek 25 TL’ye ulaştı.

İstanbul'da ekmek ve simite zam: Güncel fiyatlar belli oldu!

Ekmek fiyatlarında da artış yaşandı. İstanbul'da ekmek fiyatı yüzde 20 zamla 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

İstanbul'da ekmek ve simite zam: Güncel fiyatlar belli oldu!

Fiyat artışının temel sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki yükseliş ve genel ekonomik koşullar gösterildi. Türkiye genelinde ise birçok şehirde benzer fiyat artışları yaşanıyor.

Ekmek Simit zam İstanbul

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