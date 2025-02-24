Merkez Bankası'ndan yeni banknotlar yolda: O değişiklik dikkat çekti

Merkez Bankası'ndan yeni banknotlar yolda: O değişiklik dikkat çekti

Merkez Bankası yeni banknotları tedavüle sürüyor. Tasarım ve güvenlik özellikleri değişmezken imzalarda güncelleme yapıldı.

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 09:52
Merkez Bankası'ndan yeni banknotlar yolda: O değişiklik dikkat çekti

TCMB, E9 Emisyon Grubu kapsamında VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle süreceğini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yeni banknotlar yolda: O değişiklik dikkat çekti

BAŞKAN VE YARDIMCILARININ İMZALARI YER ALACAK

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yeni tertip banknotların önceki serilerle aynı boyut tasarım ve güvenlik özelliklerine sahip olduğu, tek farkın üzerlerindeki imzalar olduğu belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yeni banknotlar yolda: O değişiklik dikkat çekti

Buna göre, VI. tertip 100 TL banknotlarda Dr. Fatih Karahan ile Prof. Dr. Hatice Karahan’ın, VII. tertip 10 TL banknotlarda ise Dr. Fatih Karahan ile Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları yer alacak.

Merkez Bankası'ndan yeni banknotlar yolda: O değişiklik dikkat çekti

ESKİ BANKNOTLAR KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Yeni tertip banknotlar, önceki serilerle aynı özellikleri taşıyacak ve tedavülde olan banknotlarla birlikte kullanılmaya devam edecek. Mevcut banknotların geçerliliği sürecek.

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