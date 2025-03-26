Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!
Haber Merkezi
26 Mart 2025 Çarşamba, 16:14
Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

Son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlar, bankaların mevduat faizlerinde belirgin bir artışa yol açtı.

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

Kısa vadeli mevduat faizleri yüzde 45-48 bandına yükselirken, yatırımcılar için daha cazip getiri imkanları doğdu. 

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

Ekonomideki belirsizlikler ve Merkez Bankası’nın faiz politikalarındaki değişimler, mevduat faizlerinde dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ

Bankalar, yüzde 42,5 seviyesindeki politika faizinin üzerinde oranlar sunarak, kısa vadeli mevduat faizlerini yüzde 45-48 aralığına çekti. 

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

Önceki hafta 32 gün vadeli mevduat faizleri yüzde 42,5 seviyesinde bulunuyordu. Artan faiz oranları, özellikle büyük yatırımcılar için mevduat hesaplarını daha cazip hale getirirken, tasarruf sahiplerinin tercihlerinde de değişiklikler yaratmaya başladı.

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

MERKEZ BANKASI'NIN ETKİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkardı. 

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

Bu adım, bankaların mevduat faizlerini yükseltmesini hızlandırırken, yatırımcıların mevduat hesaplarına ilgisini artırdı. Faiz oranlarındaki bu artışın, önümüzdeki dönemde de devam edip etmeyeceği merak konusu.

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

Peki, 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte detaylar...

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 13.227,4 TL

Vade Sonu Tutar: 513.227,4 TL

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15.649,32 TL

Vade Sonu Tutar: 515.649,32 TL

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 16.953,42 TL

Vade Sonu Tutar: 516.953,42 TL

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 17.139,73 TL

Vade Sonu Tutar: 517.139,73 TL

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 17.139,73 TL

Vade Sonu Tutar: 517.139,73 TL

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

ING

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17.512,33 TL

Vade Sonu Tutar: 517.512,33 TL

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17.512,33 TL

Vade Sonu Tutar: 517.512,33 TL

Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 17.884,93 TL

Vade Sonu Tutar: 517.884,93 TL

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