Mevduat faizlerinin yükselişi sürüyor: 500 bin TL getirisi belli oldu!
Son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlar, bankaların mevduat faizlerinde belirgin bir artışa yol açtı.
Kısa vadeli mevduat faizleri yüzde 45-48 bandına yükselirken, yatırımcılar için daha cazip getiri imkanları doğdu.
Ekonomideki belirsizlikler ve Merkez Bankası’nın faiz politikalarındaki değişimler, mevduat faizlerinde dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ
Bankalar, yüzde 42,5 seviyesindeki politika faizinin üzerinde oranlar sunarak, kısa vadeli mevduat faizlerini yüzde 45-48 aralığına çekti.
Önceki hafta 32 gün vadeli mevduat faizleri yüzde 42,5 seviyesinde bulunuyordu. Artan faiz oranları, özellikle büyük yatırımcılar için mevduat hesaplarını daha cazip hale getirirken, tasarruf sahiplerinin tercihlerinde de değişiklikler yaratmaya başladı.
MERKEZ BANKASI'NIN ETKİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkardı.
Bu adım, bankaların mevduat faizlerini yükseltmesini hızlandırırken, yatırımcıların mevduat hesaplarına ilgisini artırdı. Faiz oranlarındaki bu artışın, önümüzdeki dönemde de devam edip etmeyeceği merak konusu.
Peki, 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte detaylar...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 13.227,4 TL
Vade Sonu Tutar: 513.227,4 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 515.649,32 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 16.953,42 TL
Vade Sonu Tutar: 516.953,42 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 17.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 517.139,73 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 17.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 517.139,73 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 517.512,33 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 517.512,33 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 517.884,93 TL
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