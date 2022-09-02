Milyarderler listesinde değişiklik: 9 ayda 64.4 milyar dolar kazandı...

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 17:25
<p>Dünyanın en zenginleri listesinde değişiklik yaşandı. Hintli Gautam Adani, LVMH Kurucusu Bernard Arnault'yu sollayarak dünyanın en zengin 3. insanı oldu. </p> <p><strong>Bloomberg Milyarderler Endeksi</strong>'ne göre Adani'nin serveti yılın ilk 9 ayında 64.4 milyar dolar yükseldi.</p> <p><strong>İşte dünyanın en zengin 10 ismi...</strong></p>

Dünyanın en zenginleri listesinde değişiklik yaşandı. Hintli Gautam Adani, LVMH Kurucusu Bernard Arnault'yu sollayarak dünyanın en zengin 3. insanı oldu. 

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Adani'nin serveti yılın ilk 9 ayında 64.4 milyar dolar yükseldi.

İşte dünyanın en zengin 10 ismi...

<p><strong>Elon Musk</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 246 milyar dolar</p> <p>Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, yatırımcı ve girişimci. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'nın ve uzay hizmetleri şirketi SpaceX'in CEO'su. </p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Tesla, SpaceX</p> <p><strong>Ülke:</strong> ABD</p>

Elon Musk

Serveti: 246 milyar dolar

Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, yatırımcı ve girişimci. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'nın ve uzay hizmetleri şirketi SpaceX'in CEO'su. 

Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX

Ülke: ABD

<p><strong>Jeff Bezos</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 151 milyar dolar</p> <p>Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı. Dünya genelinde e-ticaretin gelişmesinde büyük rol oynadı. Dünya çapında faaliyet gösteren Amazon'un kurucusu. </p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Amazon, Blue Origin</p> <p><strong>Ülke:</strong> ABD</p>

Jeff Bezos

Serveti: 151 milyar dolar

Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı. Dünya genelinde e-ticaretin gelişmesinde büyük rol oynadı. Dünya çapında faaliyet gösteren Amazon'un kurucusu. 

Servetinin kaynağı: Amazon, Blue Origin

Ülke: ABD

<p><strong>Gautam Adani</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 141 milyar dolar</p> <p>Hintli bir milyarder sanayici. Hindistan'da yer alan en büyük liman işletmecisi ve çok uluslu bir holding olan Adani Group'un başkanı ve kurucusu.</p> <p>Adani Group hisselerinin bu yıl içinde yüzde 95 oranında yükselmesiyle, elde etmiş olduğu serveti kendisine <strong>Bloomberg Milyarderler Endeksi</strong>'nde ilk üçe giren ilk Asyalı unvanını kazandırdı.</p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Adani Group</p> <p><strong>Ülke:</strong> Hindistan</p>

Gautam Adani

Serveti: 141 milyar dolar

Hintli bir milyarder sanayici. Hindistan'da yer alan en büyük liman işletmecisi ve çok uluslu bir holding olan Adani Group'un başkanı ve kurucusu.

Adani Group hisselerinin bu yıl içinde yüzde 95 oranında yükselmesiyle, elde etmiş olduğu serveti kendisine Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk üçe giren ilk Asyalı unvanını kazandırdı.

Servetinin kaynağı: Adani Group

Ülke: Hindistan

<p><strong>Bernard Arnault</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 130 milyar dolar</p> <p>Fransız iş insanı. Fransa'nın en zengini insanı, dünyanın ise en büyük lüks eşya üreticisi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürü. </p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> LVMH, Christian Dior SA</p> <p><strong>Ülke:</strong> Fransa</p>

Bernard Arnault

Serveti: 130 milyar dolar

Fransız iş insanı. Fransa'nın en zengini insanı, dünyanın ise en büyük lüks eşya üreticisi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürü. 

Servetinin kaynağı: LVMH, Christian Dior SA

Ülke: Fransa

<p><strong>Bill Gates</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 115 milyar dolar</p> <p>Amerikalı girişimci, yazılımcı ve yatırımcı. Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un kurucu ortağı. 2019 yılında 110 milyar dolat net değer ile dünyanın en zengin insanıydı. </p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Microsoft</p> <p><strong>Ülke:</strong> ABD</p>

Bill Gates

Serveti: 115 milyar dolar

Amerikalı girişimci, yazılımcı ve yatırımcı. Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un kurucu ortağı. 2019 yılında 110 milyar dolat net değer ile dünyanın en zengin insanıydı. 

Servetinin kaynağı: Microsoft

Ülke: ABD

<p><strong>Larry Page</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 100 milyar dolar</p> <p>Amerikalı yazılım mühendisi ve girişimci. Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın ana şirketi Alphabet'in kurucu ortağı. Google'ın arama motoruna güç sağlayan PageRank algoritmasını geliştirdi.</p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Google, Alphabet</p> <p><strong>Ülke</strong>: ABD</p>

Larry Page

Serveti: 100 milyar dolar

Amerikalı yazılım mühendisi ve girişimci. Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın ana şirketi Alphabet'in kurucu ortağı. Google'ın arama motoruna güç sağlayan PageRank algoritmasını geliştirdi.

Servetinin kaynağı: Google, Alphabet

Ülke: ABD

<p><strong>Warren Buffett </strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 98.4 milyar dolar</p> <p>Amerikalı iş insanı ve hisse yatırımcısı olan Buffett, 1965'ten bu yana yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in başkanı ve en büyük hissedarı. Toplam 48 milyar dolar ile şimdiye kadar ABD'de yapılmış en büyük bağışı gerçekleştirdi.</p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Berkshire Hathaway</p> <p><strong>Ülke:</strong> ABD </p>

Warren Buffett 

Serveti: 98.4 milyar dolar

Amerikalı iş insanı ve hisse yatırımcısı olan Buffett, 1965'ten bu yana yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in başkanı ve en büyük hissedarı. Toplam 48 milyar dolar ile şimdiye kadar ABD'de yapılmış en büyük bağışı gerçekleştirdi.

Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

Ülke: ABD 

<p><strong>Sergey Brin</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 95.9 milyar dolar</p> <p>Amerikalı yazılım mühendisi ve internet girişimcisidir. Larry Page ile birlikte Google'ı kurdu. Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in başkanıydı. 2019 yılında başkanlığından ayrıldı, ancak yönetim kurulu üyesi olmaya devam ediyor.</p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Google, Alphabet</p> <p><strong>Ülke</strong>: ABD</p>

Sergey Brin

Serveti: 95.9 milyar dolar

Amerikalı yazılım mühendisi ve internet girişimcisidir. Larry Page ile birlikte Google'ı kurdu. Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in başkanıydı. 2019 yılında başkanlığından ayrıldı, ancak yönetim kurulu üyesi olmaya devam ediyor.

Servetinin kaynağı: Google, Alphabet

Ülke: ABD

<p><strong>Larry Ellison</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 93.6 milyar dolar</p> <p>Amerikalı iş insanı. Yazılım devi Oracle'ın kurucusu ve en büyük hissedarı. Aynı zamanda kendisi 3 milyon Tesla hissesi satın aldıktan sonra Aralık 2018'de Tesla'nın yönetim kuruluna katıldı.</p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Oracle </p> <p><strong>Ülke:</strong> ABD</p>

Larry Ellison

Serveti: 93.6 milyar dolar

Amerikalı iş insanı. Yazılım devi Oracle'ın kurucusu ve en büyük hissedarı. Aynı zamanda kendisi 3 milyon Tesla hissesi satın aldıktan sonra Aralık 2018'de Tesla'nın yönetim kuruluna katıldı.

Servetinin kaynağı: Oracle 

Ülke: ABD

<p><strong>Steve Ballmer</strong></p> <p><strong>Serveti:</strong> 92.1 milyar dolar</p> <p>Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un eski CEO'su. 2014 yılında görevinden ayrıldı ama Windows işletim sistemini, Xbox oyun konsolunu yapan Redmond şirketinin hissedarı olmaya devam ediyor. Ballmer ayrıca L.A. Clippers basketbol takımının da sahibi.</p> <p><strong>Servetinin kaynağı:</strong> Microsoft</p> <p><strong>Ülke:</strong> ABD</p>

Steve Ballmer

Serveti: 92.1 milyar dolar

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un eski CEO'su. 2014 yılında görevinden ayrıldı ama Windows işletim sistemini, Xbox oyun konsolunu yapan Redmond şirketinin hissedarı olmaya devam ediyor. Ballmer ayrıca L.A. Clippers basketbol takımının da sahibi.

Servetinin kaynağı: Microsoft

Ülke: ABD

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