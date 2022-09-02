Milyarderler listesinde değişiklik: 9 ayda 64.4 milyar dolar kazandı...
Gautam Adani
Serveti: 141 milyar dolar
Hintli bir milyarder sanayici. Hindistan'da yer alan en büyük liman işletmecisi ve çok uluslu bir holding olan Adani Group'un başkanı ve kurucusu.
Adani Group hisselerinin bu yıl içinde yüzde 95 oranında yükselmesiyle, elde etmiş olduğu serveti kendisine Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk üçe giren ilk Asyalı unvanını kazandırdı.
Servetinin kaynağı: Adani Group
Ülke: Hindistan
Warren Buffett
Serveti: 98.4 milyar dolar
Amerikalı iş insanı ve hisse yatırımcısı olan Buffett, 1965'ten bu yana yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in başkanı ve en büyük hissedarı. Toplam 48 milyar dolar ile şimdiye kadar ABD'de yapılmış en büyük bağışı gerçekleştirdi.
Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway
Ülke: ABD
Sergey Brin
Serveti: 95.9 milyar dolar
Amerikalı yazılım mühendisi ve internet girişimcisidir. Larry Page ile birlikte Google'ı kurdu. Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in başkanıydı. 2019 yılında başkanlığından ayrıldı, ancak yönetim kurulu üyesi olmaya devam ediyor.
Servetinin kaynağı: Google, Alphabet
Ülke: ABD
Steve Ballmer
Serveti: 92.1 milyar dolar
Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un eski CEO'su. 2014 yılında görevinden ayrıldı ama Windows işletim sistemini, Xbox oyun konsolunu yapan Redmond şirketinin hissedarı olmaya devam ediyor. Ballmer ayrıca L.A. Clippers basketbol takımının da sahibi.
Servetinin kaynağı: Microsoft
Ülke: ABD
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