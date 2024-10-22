Milyonları ilgilendiren zam geliyor! Ocak 2025'te memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahminler...

Ocak 2025'te yapılacak zamlar yaklaşırken, memur ve emekliler için oranlar netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve ikinci yarıyıl enflasyonunun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek.