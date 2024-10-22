Milyonları ilgilendiren zam geliyor! Ocak 2025'te memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahminler...
Emekli ve memur zammı, yıl sonu yaklaşırken 20 milyondan fazla kişinin merakla beklediği konular arasında. En düşük memur maaşı ne kadar olacak ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Enflasyon tahminlerine dayanan çeşitli ipuçları zam oranları hakkında fikir veriyor. İşte öne çıkan tahminler...
Ocak 2025'te yapılacak zamlar yaklaşırken, memur ve emekliler için oranlar netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve ikinci yarıyıl enflasyonunun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON ZAM ORANINI KESİNLEŞTİRECEK
Şu ana kadar temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’e göre temmuz ayında yüzde 3,23, ağustos ayında yüzde 2,47 ve eylül ayında yüzde 2,97 oranında enflasyon gerçekleşti. Böylece üç aylık toplam enflasyon yüzde 8,92'yi buldu. Kalan üç ayın verileri zam oranlarını kesinleştirecek.
Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anketler, Ocak 2025'teki emekli ve memur maaş zamları için önemli ipuçları sunuyor. İşte bu tahminlerden bazıları:
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 15,53, memur maaşı ise yüzde 5,03 enflasyon farkı eklenerek toplam yüzde 11,33 zam görecek.
Tahmini en düşük memur maaşı: 43 bin 647 TL
Tahmini memur emeklisi maaşı: 19 bin 580 TL.
AA Finans Anketi
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,23. Bu tahmine göre, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur için yüzde 14,83, memurlar için ise yüzde 4,39 enflasyon farkı ile toplamda yüzde 10,65 zam bekleniyor.
Tahmini en düşük memur maaşı: 43 bin 381 TL
Tahmini memur emeklisi maaşı: 19 bin 461 TL.
Reuters Anketi
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95. Bu orana göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,60, memurlar ise yüzde 4,18 enflasyon farkı ile toplam yüzde 10,43 zam alacak.
Tahmini en düşük memur maaşı: 43 bin 294 TL
Tahmini en düşük memur maaşı:19 bin 422 TL.
Finansal Kurumlar Birliği Anketi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,24 ile en yüksek düzeyde. Bu tahminle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,43, memurlara ise yüzde 5,85 enflasyon farkı ile toplam yüzde 12,2 zam öngörülüyor. ,
Tahmini en düşük memur maaşı: 43 bin 988 TL
Tahmini en düşük memur maaşı: 19 bin 733 TL.
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