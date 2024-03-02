Milyonları İlgilendiriyor: Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi: İşte ödeme takvimi...

EYT'LİLER ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK MI?

EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.