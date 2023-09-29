Volvo'dan batarya teknolojisine dev yatırım: Mega fabrika...

Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:40

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:40

Volvo Cars ve Northvolt ortak akü hücresi fabrikasını Şubat 2022'de duyurdu ve bu yaz İsveç Arazi ve Çevre Mahkemesi'nden inşaat izni aldı. Ağustos ayında Göteborg'daki şehir planlama komitesi de ilk inşaat aşaması için inşaat izni verdi. İlgili bina ilk üretim hattını içerecek ve 2026 sonunda devreye girecek.

Tesisin gelecekteki işletmecisi Novo Energy adlı Volvo-Northvolt ortak girişimi olacak. İnşaat çalışmalarını başlatmak üzere paydaşlar bir temel atma töreni için bir araya geldi. Tesisin daha sonraki soğutma ve güç kaynağı için hazırlık projeleri halihazırda devam ediyor.

Novo Energy CEO'su Adrian Clarke tesis için şu açıklamayı yaptı:

"Bu bizim için harika bir gün, gerçek bir dönüm noktası. Farklı şekillerde katkıda bulunan herkese minnettarız. Göteborg'da var olan know-how ve yenilikçilik harika. Kısa sürede 200 kişiye ulaşmayı başardık, ancak hızla büyümeye devam etmemiz ve tüm sektörümüz büyüdükçe ölçek büyütmemiz gerekiyor."

Fabrika yıllık 50 GWh'ye kadar potansiyel kapasiteye sahip ve tamamlandığında 3 binden fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. İsveç için Novo tesisi, Northolt'un Skelleftea'daki tesisinden sonra ikinci akü hücresi üretim tesisi. Volvo Cars ve Northvolt, Göteborg'un Torslanda bölgesinde, Volvo'nun buradaki araç fabrikasının yakınında kurulacak tesis için planlarını ilk olarak Şubat 2022'de açıklamıştı. O zamanki hedef, tesisin 2025 yılına kadar faaliyete geçmesiydi. Bu arada Novo, bunun 2026 olacağını varsayıyor.

DEV YATIRIM

İki ortak hâlâ Göteborg fabrikasına yatırılan kesin miktarı belirtmiyor. Bununla birlikte, 2022 yılında çiftin toplam 30 milyar İsveç kronu veya yaklaşık 2,9 milyar Euro yatırım yapmayı planladığı açıklandı. Ancak bu meblağ, bataryalarla ilgili ortak bir araştırma tesisinin inşasını da içeriyor.

Daha önce yapılan bir duyuruya göre Novo fabrikası sadece Volvo'nun Torslanda fabrikasına tedarik sağlamayacak çünkü batarya hücreleri hem Volvo markalı elektriklilerde hem de Polestar araçlarında kullanılacak. Polestar araçlarını şu an için sadece Çin'de üretiyor.

PİL YAPISI

Yeni fabrikada üretilen pil hücresine ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Geçen yıl yayımlanan bir basın fotoğrafı ise prizmatik bir hücreyi gösteriyordu.