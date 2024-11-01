Otogaza zam geliyor: Tabelalar bu gece değişecek! Yeni fiyat ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaşanan gelişmeler sürücüler tarafından dikkatle takip ediliyor. Artan yaşam maliyetleri yurttaşların geçimini zorlaştırırken yeni bir zam haberi daha ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre otogaza zam geliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41 lira 91 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 42 lira 79 kuruş. Otogazın litresi ise 25 lira 13 kuruş olarak belirlendi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu süreçle, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Artan enflasyon ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Bu gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor.
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