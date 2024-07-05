Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.
Milyonlarca memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.
Toplu sözleşme gereği memur emeklileri yüzde 10 artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacak. Buna göre, memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam almış oldu.
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıyacak.
Ancak bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.
Buna göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 0 zam almış olacak.
Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler ise yüzde 12,3 zam oranıyla karşılaşacak ve aylıklarında kısmi artış yaşanacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük ise en düşük emekli maaşına düzenleme yapılması gerektiği çağrısında bulunarak kötü haberi de verdi.
Cem Küçük'ün aktardığına göre, en düşük emekli maaşına Ocak 2025 tarihine kadar bir düzenleme yapılmayacak.
Canlı yayında konuşan Küçük, "En azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız" ifadelerini kullandı.
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