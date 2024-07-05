Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2024 Cuma, 09:21
Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. 

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Milyonlarca memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Toplu sözleşme gereği memur emeklileri  yüzde 10 artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacak. Buna göre, memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam almış oldu.

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıyacak. 

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Ancak bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Buna göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 0 zam almış olacak. 

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Kök aylığı 9 bin lira olan emekliler ise yüzde 12,3 zam oranıyla karşılaşacak ve aylıklarında kısmi artış yaşanacak.

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük ise en düşük emekli maaşına düzenleme yapılması gerektiği çağrısında bulunarak kötü haberi de verdi.

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Cem Küçük'ün aktardığına göre, en düşük emekli maaşına Ocak 2025 tarihine kadar bir düzenleme yapılmayacak.

Saray'a yakın gazeteci kötü haberi verdi! İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı

Canlı yayında konuşan Küçük, "En azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız" ifadelerini kullandı.

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