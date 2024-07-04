Emeklilerden iktidara kırmızı kart

Yayınlanma: 04.07.2024 - 18:18

Güncelleme: 04.07.2024 - 18:18

DİSK Emekli Sen Ege Bölgesi Temsilciliği 28 Haziran - 4 Temmuz Emekliler Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. “Emekliler yılı ilan edilen 2024 yılında, emekliler haftasına açlık ve sefalet içinde giriyoruz!” başlıklı çağrıyla toplanan emekliler, Emeklilik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yaptık.

Ellerindeki kırmızı kartları iktidara gösteren emekliler adına konuşan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilci Sabahattin Yeşiltepe, açlık, yoksulluk, sefalet üçgenindeki emeklilerin için kutlayacak bir şey olmadığı vurguladı.

"KABUL ETMEYECEĞİZ"

İktidarın politikalarını ve son zammı eleştiren Yeşiltepe, “Bizler buzdolabımızdan eksilterek faturaları denkleştirmeye; torunumuzun harçlığından keserek ilaç paramızı yetiştirmeye çalışırken ‘2-3 ay bedeli hep birlikte ödeyeceğiz’ diyorlar. Bedeli ödeyen on yıllardır işçiler oluyor, emekliler oluyor. Sefa sürenlerse bir kez daha servetlerini cebimizden aldıklarıyla katlayanlar oluyor. Bu ülkede, en düşük emekli aylığı, ancak Hazine yardımlarıyla 10 bin liraya tamamlanıyor. Bu şartlarda, 4 milyona yakın emeklinin Temmuz ayında hiç zam almayacağı ya da resmi enflasyon oranından dahi düşük zamlı aylıklara mahkum edileceği yüksek enflasyonun bedelini hep birlikte ödeyeceğimizi söylemekten çekinmiyorlar!

Yanlış ekonomi politikalarının, yanlı programların bedelini işçilere, emekçilere, emeklilere ödetenlerle barışmayacağız! Bayramda sadakanızı, seçim süreçlerinde müjdelerinizi, emekliyi enflasyona ezdirmedik sözlerinizi kabul etmiyor; bu ülkenin emeklileri bir araya geldiğinde gideceğiniz o günlerin yakın olduğunu hatırlatıyoruz! Emekliler olarak son sözü bizim söyleyeceğimizi gösterecek; insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bayramımızdan, soframızdan, torunlarımızın geleceğinden, yaşamımızdan çalanların, aklımızla alay edercesine emekliler haftasını kutlamalarını kabul etmeyeceğiz” dedi.