SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

Kıdem tazminatı ne zaman alınmalı? Emeklilikte bu hataya düşenler ne kaybediyor? SGK uzmanı İsa Karakaş, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların yaşayabileceği hak kayıplarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
21 Mart 2025 Cuma, 10:26
SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

Emekli olmayı planlaya milyonlarca çalışan için kritik bir uyarı geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatını ertelemenin yüksek enflasyon ortamında büyük maddi kayıplara yol açabileceğini belirtti. 

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

'TAZMİNATINIZI CEBİNİZE KOYMADAN EMEKLİLİĞE ADIM ATMAYIN'

İşveren baskısıyla ya da işini kaybetme endişesi ile tazminatını almadan emekli olanların ilerleyen yollarda büyük hak kayıpları yaşayabileceğini dile getiren Karakaş, ‘Tazminatınızı cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın’ diyerek çağrıda bulundu. Yargıtay’ın bu konudaki kararına dikkat çeken uzman isim, çalışanların aleyhine olabilecek o detayı açıkladı.

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN ALINMALI?

Karakaş, kıdem tazminatının emeklilik tarihiyle birlikte alınması gerektiğini belirterek, “Aynı gün mutlaka alın. Çalışmaya devam etseniz bile tazminatınızı cebinize koyun. Aksi halde ilerleyen yıllarda kıdem tazminatınızın değeri ciddi şekilde azalabilir ve hak kaybı yaşayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

YÜKSEK ENFLASYON RİSKİNE DİKKAT

Yüksek enflasyonun tazminatın değerini eritebileceğini belirten Karakaş, işveren baskısıyla veya işini kaybetme korkusuyla tazminatını almayan çalışanların ilerleyen yıllarda büyük maddi kayıplarla karşılaşabileceğini söyledi. 

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin, kıdem tazminatını yalnızca emeklilik öncesi süre için alabileceğini hatırlatan Karakaş, emeklilik sonrası döneme ait tazminatın alınabilmesi için iş sözleşmesinin haklı bir nedenle feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESİH SEBEPLERİ

Karakaş, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceği durumları şöyle sıraladı:

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'
  • İşverenin mobbing uygulaması
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar
  • Ücretin eksik veya geç ödenmesi
  • Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi
  • SGK primlerinin eksik yatırılması

Bu tür bir sebep olmadan işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı hakkını kaybedebileceğini belirtti.

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

YARGITAY KARARI ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE

Yargıtay’ın güncel kararına göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için kıdem tazminatı yalnızca emeklilik tarihindeki maaş üzerinden hesaplanacak. 

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

Örneğin, 2023 yılında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden bir kişi, 2028 yılında işten ayrıldığında tazminatı 2028’deki maaşı üzerinden değil, 2023 yılındaki maaşı üzerinden hesaplanacak. Bu durum yıllarca çalışmasına rağmen tazminatın enflasyon karşısında erimesine neden olacak.

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

'DEĞERİ CİDDİ ŞEKİLDE AZALABİLİR'

Karakaş, çalışanların mağduriyet yaşamaması için kıdem tazminatlarını emeklilik günlerinde mutlaka almaları gerektiğini vurguladı. “Çalışmaya devam etseniz bile tazminatınızı cebinize koyun. Aksi halde ilerleyen yıllarda kıdem tazminatınızın değeri ciddi şekilde azalabilir” diyerek çalışanları dikkatli olmaya çağırdı.

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