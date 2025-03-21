SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli olacaklara uyarı! 'Cebinize koymadan emekliliğe adım atmayın'

Örneğin, 2023 yılında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden bir kişi, 2028 yılında işten ayrıldığında tazminatı 2028’deki maaşı üzerinden değil, 2023 yılındaki maaşı üzerinden hesaplanacak. Bu durum yıllarca çalışmasına rağmen tazminatın enflasyon karşısında erimesine neden olacak.