İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası sürpriz yapmayarak politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 4,75'e indirdi.
İngiltere Merkez Bankası politika faizinde sürpriz yapmadı. Banka politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 4,75'e indirdi.
Faiz indirim kararı oy çokluğuyla alınırken, 8 üye faizin düşürülmesi yönünde, 1 üye de sabit kalması yönünde oy kullandı. Faizlerin sabit kalması yönünde oy kullanan üye Catherine Mann oldu. Mann, ağustos ayında Financial Times'a verdiği bir röportajda, İngiltere'nin enflasyonla mücadelenin sona erdiğini düşünerek "baştan çıkarılmaması" gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, bankanın yüzde 2'lik hedefinde kalmasına rağmen enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler konusunda endişeli olduğunu söylemişti.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey faizin mevcut seviyelerden kademeli olarak düşmesinin olası olduğunu belirtti.
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