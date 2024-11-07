İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası sürpriz yapmayarak politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 4,75'e indirdi.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:30

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde sürpriz yapmadı. Banka politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 4,75'e indirdi.

Faiz indirim kararı oy çokluğuyla alınırken, 8 üye faizin düşürülmesi yönünde, 1 üye de sabit kalması yönünde oy kullandı. Faizlerin sabit kalması yönünde oy kullanan üye Catherine Mann oldu. Mann, ağustos ayında Financial Times'a verdiği bir röportajda, İngiltere'nin enflasyonla mücadelenin sona erdiğini düşünerek "baştan çıkarılmaması" gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, bankanın yüzde 2'lik hedefinde kalmasına rağmen enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler konusunda endişeli olduğunu söylemişti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey faizin mevcut seviyelerden kademeli olarak düşmesinin olası olduğunu belirtti.


Etiketler: #ingiltere #faiz #enflasyon

İlgili Haberler

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
Dev bankadan sürpriz Türkiye faiz tahmini: Aralıkta faiz indirimi beklentisi!

Dev bankadan sürpriz Türkiye faiz tahmini: Aralıkta faiz indirimi beklentisi!
ABD seçim sonuçlarının piyasalara etkisi: Trump'ın zaferi sonrasında Fed faiz indirimi tahminleri ne yönde?

ABD seçim sonuçlarının piyasalara etkisi: Trump'ın zaferi sonrasında Fed faiz indirimi tahminleri ne yönde?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler