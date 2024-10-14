SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: En düşük maaş ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025'teki maaş zammı oranını merakla bekliyor. 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek zam, sıfır zam ihtimalini gündeme getirdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve 334 TL'lik detay neden önemli?
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, zam oranı için ipucu sunuyor. Banka, yıl sonunda enflasyonun yüzde 44,11 olacağını öngörürken, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 15,53 olması bekleniyor.
Bu hesaba göre, Ocak 2025'te Bağ-Kur'lu esnafın maaşı 12 bin 695 TL'den 14 bin 666 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklisininki 10 bin 089 TL'den 11.656 TL'ye, SSK 2000 öncesi emeklilerin maaşı 14 bin 178 TL'den 16 bin 380 TL'ye ve SSK 2000 sonrası emekli maaşları ise 8 bin 789 TL'den 10 bin 154 TL'ye yükselecek.
Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Ancak Ocak 2025 döneminde sıfır zam riski söz konusu. Bu nedenle en düşük emekli maaşının 15 bin TL seviyesine yükseltilmesi gündemde.
Hazine desteğiyle, Bağ-Kur esnaf maaşına 334 TL, Bağ-Kur tarım emekli maaşına 3 bin 344 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşına ise 4 bin 846 TL katkı sağlanacak.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yönelik güncellemelerin önemine dikkat çekerek, "Oransal artış yeterli değil, kök aylık ve taban maaş sorunlarını çözmeden bu zamlar sosyal yardım niteliğine dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
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