SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: En düşük maaş ne kadar olacak?

Bu hesaba göre, Ocak 2025'te Bağ-Kur'lu esnafın maaşı 12 bin 695 TL'den 14 bin 666 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklisininki 10 bin 089 TL'den 11.656 TL'ye, SSK 2000 öncesi emeklilerin maaşı 14 bin 178 TL'den 16 bin 380 TL'ye ve SSK 2000 sonrası emekli maaşları ise 8 bin 789 TL'den 10 bin 154 TL'ye yükselecek.