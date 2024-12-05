Tapu işlemlerinde yeni dönem: O zorunluluk kaldırıldı!
Tapu işlemlerinde yeni dönem başladı. Şehirler arası alım satımlar uzaktan yapılabilecek. Kamera destekli sistemle çipli kimlik doğrulaması yapılacak, "Parayı aldım" onayı olmadan tapu devri gerçekleşmeyecek. Yeni uygulama, hem güvenliği artırıyor hem de işlemleri hızlandırıyor.
Tapu işlemleri için başka bir şehre gitme zorunluluğu artık ortadan kalktı. Yeni düzenleme sayesinde, şehirler arası alım satım işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilecek. Bu değişiklik, hem alıcı hem de satıcılar için hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir avantaj sunuyor. İşte sistemin işleyişi...
ŞEHİRLER ARASI İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?
Yeni uygulama kapsamında mülk sahipleri, satış işlemlerini kendi bulundukları şehirdeki tapu müdürlüğünden başlatacak. Alıcının bulunduğu şehirdeki tapu müdürlüğüne yetki verilerek işlem süreci uzaktan tamamlanacak. Bu yöntem, hem taraflar arasındaki işlemleri kolaylaştıracak hem de hızlı sonuç alınmasını sağlayacak.
KAMERA DESTEKLİ GÖRÜŞME SİSTEMİ
Güvenliğin artırılması amacıyla görüntülü iletişim sistemi devreye alınıyor. Uzmanlara göre, alıcı ve satıcı farklı şehirlerdeki tapu müdürlüklerinde eş zamanlı olarak işlemlerini yürütecek. Bu süreçte çipli kimlik doğrulaması yapılacak ve taraflar işlemleri ıslak imzalarıyla onaylayacak.
'PARAYI ALDIM' ONAYI ŞART
Tapu devri öncesinde tarafların ödeme alınıp alınmadığını teyit etmesi zorunlu hale geliyor. Alıcı, "Parayı aldım" demeden tapu işlemi tamamlanmayacak. Bu sistem, işlem güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.
DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yeni uygulamanın dolandırıcılık ihtimalini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.
Kırık, şu açıklamalarda bulundu:
"Çipli kimlik kartları ve görüntülü iletişim sistemi, çift taraflı güvence sunuyor. Bu da dolandırıcılık riskini minimuma indiriyor. Ancak vatandaşlar, yalnızca resmi kurumlar üzerinden işlem yapmalı ve internet işlemlerinde dikkatli olmalıdır."
DAHA HIZLI VE GÜVENLİ İŞLEMLER
Yeni sistem, işlemleri hızlandırırken güvenliği ön planda tutarak vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyor. Bu sayede, tapu süreçleri hem daha pratik hem de daha şeffaf bir şekilde ilerleyecek.
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