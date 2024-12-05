Tapu işlemlerinde yeni dönem: O zorunluluk kaldırıldı!

Tapu işlemleri için başka bir şehre gitme zorunluluğu artık ortadan kalktı. Yeni düzenleme sayesinde, şehirler arası alım satım işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilecek. Bu değişiklik, hem alıcı hem de satıcılar için hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir avantaj sunuyor. İşte sistemin işleyişi...