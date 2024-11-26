Tapuda yeni dönem: 2026’da gayrimenkul vergilendirmesinde değişiklik!

Ayrıca gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde satılması durumunda elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. Bu kazanç hesaplanırken satış bedelinden endekslenmiş alış bedeli tapu harcı gibi giderler ve ilgili yılın istisnası düşülüyor.