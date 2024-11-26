Tapuda yeni dönem: 2026’da gayrimenkul vergilendirmesinde değişiklik!
Gayrimenkul alım satımında 2026'da neler değişecek? Yeni düzenlemede vergilendirme ne üzerinden yapılacak? Bu sistem mükelleflere ne gibi kolaylıklar sunacak? İşte ayrıntılar...
Gayrimenkul alım satımında 2026 yılında önemli bir değişiklik uygulanmaya başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte taşınmazlar rayiç bedel yerine gerçek değerleri üzerinden vergilendirilecek. Bu adım hem vergi kayıplarını önlemeyi amaçlıyor.
TAPU HARCINDA MEVCUT DURUM
Şu anki sistemde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı tahsil ediliyor. Ancak satış bedelinin emlak vergisi değerinin altında olmaması gerekiyor. Gerçek satış bedelinin beyan edilmediği durumlarda eksik tahsil edilen tapu harcı cezalı olarak alınabiliyor.
Ayrıca gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde satılması durumunda elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. Bu kazanç hesaplanırken satış bedelinden endekslenmiş alış bedeli tapu harcı gibi giderler ve ilgili yılın istisnası düşülüyor.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Yeni düzenleme ile gayrimenkul değerleme süreçleri daha şeffaf bir hale geleceği iddia edildi. Taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenip kaydedileceği bir sistemle vergilendirme yapılacak. Bu uygulamanın kamu gelirlerini artırmanın yanı sıra mükellefler üzerindeki cezai yaptırımları da azaltması hedefleniyor.
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