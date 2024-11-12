Gayrimenkulün Enerjisi Raporu açıklandı: Avrupa Yakası’nda, 2018’den bu yana 3,7 milyon taşınma hareketi yaşandı!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:24

Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaptığı yatırımlarla müşterilerini anlık olarak izleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik, abonelerinin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-2024 İlk 9 Ay” sonuçlarını açıklandı.

2018 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanan ve Avrupa Yakası’ndaki taşınma, kentsel dönüşüm, elektrik tüketimi gibi birçok güncel veriyi içeren rapora göre, yılın ilk 9 ayında bölgedeki taşınma hareketi yüzde 0,75 gibi düşük bir oranda gerileyerek hemen hemen aynı seviyelerde kaldı.

İlk 9 ayda yeni konuta taşınma oranları geçen yıla göre yüzde 14 gerilerken, ikinci el gayrimenkulde yüzde 6’lık bir artış gündeme geldi.

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2024 yılı ilk 9 ay sonuçlarına göre, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa hareketlendi. İlk 9 ayda yeni konuta geçişlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 14 gerileyerek 112 bin 840’tan, 96 bin 836’ya düştü. Aynı dönemde taşınmaların yüzdü 71’i ise ikinci el gayrimenkulde yaşandı. İkinci elde taşınma sayısı 2023 yılının ilk 9 ayında 227 bin 334 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 6’lık artışla 240 bin 779’a çıktı.

2018 yılı da dâhil Eylül 2024’e kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda 3,7 milyondan fazla taşınma hareketi yaşandı. Bu dönemde 983 bin 978 yeni gayrimenkulün kapısını ilk kez açılırken, ikinci el gayrimenkulde taşınma sayısı 2 milyon 681 bini buldu. Bu süre içinde en büyük hareket 2019 yılında yaşandı. 2019’da Avrupa Yakası’nda toplam taşınmaların sayısı 753 bin 323 ile zirve noktayı gördü.

ESENYURT TAŞINMADA YİNE İLK SIRADA

İlçe bazında bakıldığında bu yılın 9 ayında en fazla taşınma yine Esenyurt’ta gerçekleşti. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi unvanına sahip olan Esenyurt’ta ilk 9 ayda 44 bin 926 taşınma hareketi yaşanırken onu Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar izledi. İstanbul’un sayfiye yerleri arasında yer alan Çatalca ise 2 bin 422 taşınma ile en az hareketliliğin olduğu ilçe olarak öne çıktı.

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda yılın ilk 9 ayında mesken abonelerinin elektrik tüketim verileri de yer aldı. Buna göre Avrupa Yakası’nda meskenlerin tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükseldi. İlçe bazında elektrik tüketiminde en yüksek artış yüzde 12 ile Çatalca’da gözlendi. Onu yüzde 9 ile Arnavutköy, yüzde 8 ile Avcılar takip etti. Söz konusu dönemde Güngören’deki mesken abonelerinin elektrik tüketimi geçen sene ile aynı seviyede gerçekleşirken Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi gerileyen ilçe olmadı. Bu arada meskenlerin toplam tüketiminin yüzde 9,53’ü Esenyurt, yüzde 7,47’si Küçükçekmece, yüzde 6,20’si ise Bağcılar ilçelerinden geldi.

Avrupa Yakası’nda yılın ilk 9 ayında kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye taleplerinde ise önemli bir azalma gözlendi. Geçen yıl ilk 9 ayda 27 bin 758 olan tahliye talebi bu yıl yüzde 35 azalarak 17 bin 934’te kaldı. İstanbul Avrupa Yakası’nda 2018’den bu yana 189 bin 809 abone kentsel dönüşüm nedeniyle evini tahliye etti.