Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB'ye sert eleştiri: 'Biz bilmiyorduk demek doğru değil'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:31

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:31

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Başkan Donald Trump arasındaki faiz indirimi tartışmalarının derinleşebileceğine ve ABD'nin zor bir döneme girebileceğine dikkat çekti. Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan faiz indirim kararını eleştirerek, enflasyon hedefinin yükseltilmesinin yanlış bir adım olduğunu belirtti.

FED VE TRUMP ARASINDAKİ ÇEKİŞME DERİNLEŞEBİLİR

Eğilmez, ABD Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıl eylül ayından itibaren faiz oranlarını 100 baz puan indirdiğini, ancak Başkan Trump'ın bu indirimin yeterli olmadığını savunarak, faizlerin daha da düşürülmesini istediğini vurguladı. Trump’ın bu talepleri, Fed ile başkan arasında artan bir gerilime yol açabilir. Eğilmez, ABD ekonomisinin enflasyonun yüzde 3'e yükselmesinin ardından zor bir döneme gireceğini ve bu gerilimin devam edeceğini belirtti.

'YANLIŞ BİR KARAR'

Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından enflasyon hedefinin yükseltilmesini de eleştirerek, "Bir hafta önce faiz indirip enflasyon hedefini yükseltmek yanlış bir karar" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın elinde daha detaylı veriler bulunduğunu belirten Eğilmez, "Yıl sonunu daha yüksek görmüşlerse, neden faiz indiriyorlar? Eğer sağlık fiyatlarındaki artışlar Merkez Bankası'nın kararından sonra gerçekleştiyse, 'biz bilmiyorduk' demek doğru değil" şeklinde konuştu.

Eğilmez, Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerinin daha yüksek olduğunu belirterek, faiz indirimi kararının ve enflasyon tahminlerinin tutarsız olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, hükümetin Merkez Bankası'na gelişmeler konusunda daha fazla bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.