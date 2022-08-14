Türk sanılan Japon markalar: Nar ekşisinden boyaya hepsi satıldı...
İsimlerinden ve bir süre Türk firmalar tarafından yönetildiği için hâlâ Türk firmasına ait sanılan pek çok ürün aslında Japon firmalara ait.
Bu yanılgının başında Yıldız Holding bünyesinde bulunan Cola Turka ve Çamlıca, Saka Su, Sunny, Maltana, Eskipazar, Flores ve Link markaları yer alıyor.
Japon içecek şirketi DyDo 2015'te Yıldız Holding'e ait markaları yüzde 90 hissesini o zamanki kurdan 13.4 milyar yen'e (112 milyon dolar) almıştı.
MUTFAKTA DA VARLAR
Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Öztiryakiler hala pek çok kişi tarafından bir Türk markası olarak anılsa da Japon Hoshizaki Corporation ile Öztiryakilerin anlaşmasının sonucunda Japonlar mutfağımıza da girdi. Japon Hoshizaki Corporation 2019 yılında Türk markaya yüzde 28.6 oranında ortak oldu.
MASADAN İLK DYO BOYA AYRILDI
Türkiye’nin ilk matbaa mürekkepleri fabrikası olarak temelleri 1968 yılına dayanan Yaşar Holding bünyesindeki DYO boya, Türkiye’de gazete ve dergi, ofset, metal ambalaj sistemleri, flekso rotogravür mürekkepleri alanlarının tümünde faaliyet gösteren tek şirketti. Dyo Matbaa Mürekkepleri’nin yüzde 75 hissesi Japonya Tokyo merkezli Toyo Ink SC Holdings’e 2015 Aralık'ta satıldı.
DYO Boya ve Polisan Boya'nın ardından Filli Boya da Japonlara satıldı. 2019 yılında Japonya merkezli Nippon Paint Holdings tarafından satın alınan Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam bedeli 1.4 milyar TL olarak açıklanmıştı. Şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2.39 milyar TL olarak belirlenmişti.
GIDA OLMAZSA OLMAZ
Japonların Türkiye'ye olan ilgisi mutfak malzemelerinden boyaya, boyadan gıdaya kadar kendini gösteriyor. Bellini gıda, Örgen gıda ve Kükrer Gıda da Türk firmalara ait sanılan fakat Japonya tarafından satın alınan gıda şirketleri.
Japonyalı hazır makarna devi Nissin Foods, Yıldız Holding’in bünyesindeki Piyale marka makarnaları da üreten Bellini Gıda Sanayi’nin yüzde 50 hissesini 2012 yılında satın aldı. Japon marka bu satın alma için 23.5 milyon dolar ödedi.
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