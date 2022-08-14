Türk sanılan Japon markalar: Nar ekşisinden boyaya hepsi satıldı...

İsimlerinden ve bir süre Türk firmalar tarafından yönetildiği için hâlâ Türk firmasına ait sanılan pek çok ürün aslında Japon firmalara ait.

Bu yanılgının başında Yıldız Holding bünyesinde bulunan Cola Turka ve Çamlıca, Saka Su, Sunny, Maltana, Eskipazar, Flores ve Link markaları yer alıyor.

Japon içecek şirketi DyDo 2015'te Yıldız Holding'e ait markaları yüzde 90 hissesini o zamanki kurdan 13.4 milyar yen'e (112 milyon dolar) almıştı.