TÜRKŞEKER’e ait araziler iki daire parasına satıldı

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

İktidar, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sırasında sadece fabrikaların satılacağı, değerli arazilerine ise dokunulmayacağı sözünü vermişti. Ancak fabrikaların yakınlarındaki Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (TÜRKŞEKER) ait araziler de birer birer satılıyor.

Şeker fabrikalarının özelleştirilme süreci şöyle gelişti: TÜRKŞEKER, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 20 Aralık 2000 tarihli kararı ile özelleştirme kapsamına, sonrasında da özelleştirme programına alındı. ÖYK kararları çerçevesinde 2006, 2008, 2009 ve 2011’de TÜRKŞEKER’e yönelik ihalelere çıkıldı, ancak çeşitli nedenlerle bu ihaleler iptal edildi. 2018’de ise 25 şeker fabrikasından 14’ü için ihaleye çıkıldı. 10’unun (Alpullu, Afyon, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Kırşehir, Muş, Turhal) özel sektöre satışı gerçekleştirildi. Sonrasında TÜRKŞEKER, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

5.6 MİLYONA SATILDI

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sırasında kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine bu fabrikaların değerli arazilerinin satışa konu olmayacağı belirtilmişti. Ancak, iktidar şeker fabrikalarının satışının ardından TÜRKŞEKER’e ait arazileri de satmayı sürdürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, mülkiyeti TÜRKŞEKER’e ait olan ve özelleştirme kapsamında bulunan Kırklareli, Babaeski, Alpullu’daki iki arazinin satışı onaylandı. Alpullu Şeker Fabrikası’nın yakınındaki bu arazilerden birisi 8 bin 952 metrekare. Bu taşınmaz 2.6 milyon liraya satıldı. Diğeri de 9 bin 716 metrekare. Bu taşınmazın satış bedeli de 3 milyon 60 bin lira. Neredeyse büyükşehirlerdeki iki daire parasına yaklaşık 19 bin metrekare büyüklüğündeki iki geniş arazi satılmış oldu.

AYNI FİRMA ALDI

İhalelerde en yüksek teklifi vererek arazilerin yeni sahibi olan firma ise özelleştirme sürecinden bilinen bir firma. En yüksek teklifle iki taşınmazı alan firma Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ Bu firma 2018’de Alpullu Şeker Fabrikası’nı 150 milyon lira bedelle satın almıştı. Şimdi TÜRKŞEKER’e ait iki büyük araziyi daha almış oldu