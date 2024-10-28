Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

Kasım ayında başlayacak emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri öncesinde emekli maaşı alanların emlak vergisinden muaf tutulacağı duyuruldu. Peki bu muafiyet hangi şartlar altında geçerli olacak? Kimler bu haktan yararlanabilir? Hangi durumlarda belediyeye başvurarak ödemelerin geri alınması mümkün?

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2024 Pazartesi, 17:11
Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

Geçen yıl yapılan EYT düzenlemesi ile 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu yıl ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Yıl sonuna kadar bu sayının artması bekleniyor. Emekli maaşı bağlananlar için bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir olanaklarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet uygulanıyor. Böylece yüz binlerce kişi emlak vergisinden muaf olma hakkına sahip olacak.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

Bu muafiyetten yararlanabilecek kişiler arasında brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan ve SGK'da emekli maaşı dışında başka geliri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bulunuyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Ancak geçen yıl toplam gelirleri 150 bin lirayı aşan emekliler bu muafiyetten yararlanamayacak.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

MUAFİYET HAKKI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muafiyet hakkı emeklilik yılını takip eden yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler 2023 yılında bu muafiyetten faydalanabilir. 2023 içinde emekli olanlar içinse muafiyet 2025 yılında başlayacak.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

Emeklilerin muafiyet için bağlı oldukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında 'Tek Meskeni Olan Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form' doldurulup teslim ediliyor.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

Hisseli Konutlarda Muafiyet 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emeklilere hisse oranında muafiyet uygulanıyor. Ancak bir kişinin kendi konutu dışında miras kalan başka bir evde hissesi varsa, bu durumda muafiyet geçerli olmuyor.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

BELEDİYEYE BAŞVURAN ÖDEMESİNİ GERİ ALABİLİYOR

Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen yanlışlıkla ödeme yapanlar bu ödemeleri geri alma hakkına sahip. Beş yıllık zaman aşımı süresi içinde şartları karşıladıklarını gösteren belgelerle belediyeye başvurarak bu ödemeleri geri alabilirler.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

YAZLIK EVLER MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞİL

Yalnızca belirli dönemlerde kullanılan yazlık veya yayla evleri emlak vergisi muafiyeti kapsamına girmiyor. Ancak yıl boyunca sürekli ikamet edilen tek yazlık konut için muafiyet sağlanabiliyor. Eğer emekli kişinin bir evi ve bir yazlığı varsa, her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

TEK KONUTUNU KİRAYA VERENLER MUAF MI?

Tek konutunu kiraya veren emekliler muafiyetten yararlanabiliyor. Ancak bu durumda kira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar ise muafiyet hakkından yararlanamıyor.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

YENİ SATIN ALINAN EV İÇİN VERGİ DURUMU

Bu yıl satın alınan bir konutun emlak vergisi satıcı tarafından ödeniyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemeyerek yalnızca belediyeye bildirimde bulunuyor. Yeni ev alanlar için vergi ödemesi 2025 yılında başlayacak.

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİ KASIM AYINDA

Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Emlak vergisi ödemelerinde gecikme olması durumunda geciken taksitler için faiz uygulanıyor.

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