Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor

Geçen yıl yapılan EYT düzenlemesi ile 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu yıl ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Yıl sonuna kadar bu sayının artması bekleniyor. Emekli maaşı bağlananlar için bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir olanaklarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet uygulanıyor. Böylece yüz binlerce kişi emlak vergisinden muaf olma hakkına sahip olacak.