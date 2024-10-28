Emeklilere emlak vergisi muafiyeti geliyor
Kasım ayında başlayacak emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri öncesinde emekli maaşı alanların emlak vergisinden muaf tutulacağı duyuruldu. Peki bu muafiyet hangi şartlar altında geçerli olacak? Kimler bu haktan yararlanabilir? Hangi durumlarda belediyeye başvurarak ödemelerin geri alınması mümkün?
Geçen yıl yapılan EYT düzenlemesi ile 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu yıl ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha emekli oldu. Yıl sonuna kadar bu sayının artması bekleniyor. Emekli maaşı bağlananlar için bayram ikramiyesi ve maaş promosyonu gibi ek gelir olanaklarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet uygulanıyor. Böylece yüz binlerce kişi emlak vergisinden muaf olma hakkına sahip olacak.
Bu muafiyetten yararlanabilecek kişiler arasında brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan ve SGK'da emekli maaşı dışında başka geliri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bulunuyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Ancak geçen yıl toplam gelirleri 150 bin lirayı aşan emekliler bu muafiyetten yararlanamayacak.
MUAFİYET HAKKI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muafiyet hakkı emeklilik yılını takip eden yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler 2023 yılında bu muafiyetten faydalanabilir. 2023 içinde emekli olanlar içinse muafiyet 2025 yılında başlayacak.
MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?
Emeklilerin muafiyet için bağlı oldukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında 'Tek Meskeni Olan Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form' doldurulup teslim ediliyor.
Hisseli Konutlarda Muafiyet 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emeklilere hisse oranında muafiyet uygulanıyor. Ancak bir kişinin kendi konutu dışında miras kalan başka bir evde hissesi varsa, bu durumda muafiyet geçerli olmuyor.
BELEDİYEYE BAŞVURAN ÖDEMESİNİ GERİ ALABİLİYOR
Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen yanlışlıkla ödeme yapanlar bu ödemeleri geri alma hakkına sahip. Beş yıllık zaman aşımı süresi içinde şartları karşıladıklarını gösteren belgelerle belediyeye başvurarak bu ödemeleri geri alabilirler.
YAZLIK EVLER MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞİL
Yalnızca belirli dönemlerde kullanılan yazlık veya yayla evleri emlak vergisi muafiyeti kapsamına girmiyor. Ancak yıl boyunca sürekli ikamet edilen tek yazlık konut için muafiyet sağlanabiliyor. Eğer emekli kişinin bir evi ve bir yazlığı varsa, her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.
TEK KONUTUNU KİRAYA VERENLER MUAF MI?
Tek konutunu kiraya veren emekliler muafiyetten yararlanabiliyor. Ancak bu durumda kira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar ise muafiyet hakkından yararlanamıyor.
YENİ SATIN ALINAN EV İÇİN VERGİ DURUMU
Bu yıl satın alınan bir konutun emlak vergisi satıcı tarafından ödeniyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemeyerek yalnızca belediyeye bildirimde bulunuyor. Yeni ev alanlar için vergi ödemesi 2025 yılında başlayacak.
EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİ KASIM AYINDA
Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Emlak vergisi ödemelerinde gecikme olması durumunda geciken taksitler için faiz uygulanıyor.
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