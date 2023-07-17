ÖTV zammı akaryakıt fiyatına yansıdı: Depo doldurmak düş oldu

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 03:00

Mehmet Şimşek’in hazine ve maliye bakanı olması sonrasında ekonomide yaşanan politika değişikliğinin yansımalarına bir yenisi eklendi. 15 Temmuz 2023 tarihli ve 7390 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 5 TL artırıldı. Gece yarısı açıklanan karar sonrası ÖTV’deki artış ise hemen pompa fiyatlarına yansıdı. KDV’nin etkisiyle 5 TL’lik ÖTV artışı pompa fiyatlarına 6 TL olarak yansıdı. Daha önce bu kadar yüksek bir artış yaşanmamıştı. Akaryakıta gelen ÖTV zammının etkisiyle her mal ve hizmete de zam gelecek.

HER İLDE FARKLI FİYAT



Taşıma maliyetlerine de doğrudan yansıyacak bu zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Ayrıca Türkiye’nin farklı illerinde farklı pompa fiyatı uygulanıyor.

Benzin ve motorine gelen zam, depoları doldurmayı iyice zorlaştırdı. Gelen ÖTV zammının depoya nasıl yansıdığını hesapladık. Bunun için motorinin zam öncesi litre fiyatı 27.17 TL, zam sonrası fiyatı 33.17 TL, benzinin zam öncesini fiyatı 28.90 TL, zam sonrası fiyatını 34.90 TL olarak aldık.

Binek otomobillerin önemli bir bölümünde 50 litrelik yakıt deposu bulunuyor. Araç benzinliyse zam öncesi 1.445 TL’ye dolan depo artık 300 TL artışla 1.745 TL’ye doluyor. 50 litrelik depoya sahip dizel motorlu bir araçta ise dolum maliyeti 1.385,5 TL’den 1.685,5 TL’ye yükseldi. D segmenti araçlarda çoğunlukla 60 litrelik deponun benzinle dolum maliyeti 1.734 TL’den 2 bin 94 TL’ye motorinle dolum maliyeti ise 1.630,2 TL’den 1.990,2 TL yükseldi. Böylece bir depodaki artış 360 TL oldu.

NAKLİYE DE ARTACAK



Minibüs ve kamyonetlerde ise genelde 70 litrelik depo kullanılıyor. Bu araçların depo dolum maliyeti de 420 TL arttı. Daha önce 1.901,9 TL’ye dolan minibüs deposu artık 2 bin 321,9 TL’ye dolacak. Minibüs ve kamyonetler gibi taşımacılık maliyetleri konusunda önemli rol oynayan kamyonların depo dolum maliyetlerinde de ciddi artış yaşandı. 600 litre depoya sahip bir kamyonun sahibi, depoyu doldurmak için 16 bin 302 TL değil 19 bin 902 TL ödemeyecek. Bu da depo başına 3 bin 600 TL’lik artış anlamına geliyor. Gelen ağır zam sonucunda taşımacılık fiyatlarını artacak, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek ve enflasyon daha da yükselecek.

